أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة بلغت 12 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 307 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 314 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 327 ألف جنيه.

وارتفع سعر سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» إلى 331 ألف جنيه.

ينتمي طراز «هيونداى إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.