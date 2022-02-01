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«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 339.9 إلى 509.9 ألف جنيه
أحمد عوض 11:39 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22 11:39 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 4900 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في مصر:

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Smart335339.9
Smart Safety345349.9
Smart Fun357361.9
Smart Plus383387.9
Modern408412.9
Advanced445449.9
Premium505509.9
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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