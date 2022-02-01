«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 339.9 إلى 509.9 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 4900 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في مصر: الفئة السعر القديم السعر الجديد Smart 335 339.9 Smart Safety 345 349.9 Smart Fun 357 361.9 Smart Plus 383 387.9 Modern 408 412.9 Advanced 445 449.9 Premium 505 509.9 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.