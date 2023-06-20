«غبور» تخطر موزعيها بتسليم سيارات «شيري 2024» خلال أيام

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجريت وول»، شبكة موزعيها باستعدادها لطرح سيارات شيري 2024 في السوق المحلية، خلال الأيام المقبلة.

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيري»، إن الوكيل المحلى للعلامة الصينية أبلغ موزعيه عن تسليم الدفعة المرتقبة من سيارات «شيري» ستكون موديلات 2024، والتي من المقرر توريدها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتى ضمن مساعى الوكلاء والمصنعين المحليين لتقديم الموديلات الجديدة محليًا، بالتعاون مع شبكة الموزعين المعتمدين الذين يقومون بتدعيم وتنفيذ البرامج والخطط التسويقية للطرازات في السوق المحلية.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من موزعي «شيري» قاموا بالترويج عن بيع المخزون الموجود لديهم من طرازات «شيري» موديل 2023، قبل استلام الحصص الجديدة لموديلات 2024.

وتوقع أن يسهم تقديم الموديلات الجديدة 2024 في تعزيز تنافسية العلامة الصينية «شيري» في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نقص الكميات المعروضة من مختلف الماركات التجارية الأخرى وعلى رأسها “المستوردة”.

والجدير بالذكر أن مجموعة «غبور أوتو» تنتج 3 طرازات من «شيري» بمصانع «أبو الفتوح للسيارات»؛ هي «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7».

وتمكنت «شيري» من تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 4162 مركبة في مختلف وحدات المرور.