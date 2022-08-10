«غبور» تتوقف عن تسليم حصص «توسان»

توقفت مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن تسليم الحصص المقررة من طرازات «توسان» للموزعين خلال شهر أغسطس الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه أغلب شركات السيارات من تراجع أعداد الكميات المستوردة بالكامل من الخارج عقب تطبيق إجراءات الاستيراد الجديدة.

وقال أحد موزعى «هيونداى» إن الوكيل المحلى للعلامة الكورية لم يقم بتسليم أى كميات من طرازات «توسان» المقرر توريدها خلال الشهر الحالى، إضافة إلى تقليص الحصص الموردة من الطرازات المستوردة بمختلف فئاتها.

وأضاف الموزع أن مجموعة «غبور أوتو» قامت أيضًا بتخفيض أعداد الحصص الموردة من الطرازات المجمعة محليًا «هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB»؛ قائلًا: «كل موزع قد استلم كميات محدودة من المركبات المستوردة والفئات المنتجة محليًا».

كانت مجموعة «غبور أوتو» أرسلت القائمة السعرية الجديدة لـ«هيونداى» التى تضمنت عدم توافر 3 طرازات هى «توسان، إلنترا CN7، وأكسنت HCI» خلال الشهر الحالى.

وينتمى طراز «هيونداى توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانى.

ودعمت الفئات الأولى من طرازات هيونداى توسان بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها « 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائى لفرامل اليد Auto Hold».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكى، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طى المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وحامل سقف، وسبويلر خلفى بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطى كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضى، ومسند يد أمامى مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهى مكون من « 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفى داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاى، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هوائى للهواتف المحمولة، كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مكسوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وغيرها»