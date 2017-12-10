غبور: السيارات المجمعة عاجزة عن المنافسة

شريف عيسى قال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، إن منافسة السيارات المجمعة محليًا باتت فى غاية الصعوبة، فى ظل تراجع الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية والمغربية. تجدر الإشارة إلى أن الجمارك المفروضة على السيارات الأوروبية تقدر بـ 8%، فى حين تحصل السيارات المغربية على إعفاء جمركى

شريف عيسى

قال الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، إن منافسة السيارات المجمعة محليًا باتت فى غاية الصعوبة، فى ظل تراجع الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية والمغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمارك المفروضة على السيارات الأوروبية تقدر بـ 8%، فى حين تحصل السيارات المغربية على إعفاء جمركى كامل، فى حين تحصل السيارات الواردة من المغرب على إعفاء جمركى كامل بناء على نصوص اتفاقية أغادير.

وأشار إلى أن تكلفة تجميع طراز واحد تقدر بـ 8 ملايين دولار، فى حين تورد السيارات المغربية بدون أية رسوم، مما يضعف منافسة السيارات المحلية التى تتولى دفع 7% قيمة جمركية على المكونات، إضافة إلى تكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن التصدير للدول الأفريقية أمر فى غاية الصعوبة، كاشفاً عن إجراء الشركة دراسات على بعض الأسواق الإفريقية كانت النتيجة أن بعض الأسواق الناشئة لا يتعدى استيرادها من السيارات عن 5 آلاف سيارة سنويًا، مما يجعلها أسواق غير محفزة.

وطالب غبور الحكومة بتحديد مطالبها من مصنعى السيارات برغبتها فى صناعة سيارات كاملة أو مكونات، مع الضبابية التى يشهدها القطاع.

وعلق أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعة، أن تجاه الدولة هو الحفاظ على صناعة السيارات والإستراتيجية خير دليل على ذلك.

وتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات النتائج الإيجابية لإستراتيجية الصناعة فور إقرارها، والبدء فى تطبيقها.