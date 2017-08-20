غبور: ارتفاع الطلب على السيارات مع نهاية العام

المال ـ خاص:توقع روؤف غبور، الرئيس التنفيذى لشركة GB Auto المصرية، لتجميع وتوزيع السيارات، زيادة الطلب على السيارات بحلول نهاية العام الجارى، مع انخفاض المخزونات لدى الموزعين، وارتفاع الطلب حاليا إلى 70 % عن مستواه قبل تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر الماضى.وأكد أن الطلب على المركبات ذات العجلتين، وا

المال ـ خاص:

توقع روؤف غبور، الرئيس التنفيذى لشركة GB Auto المصرية، لتجميع وتوزيع السيارات، زيادة الطلب على السيارات بحلول نهاية العام الجارى، مع انخفاض المخزونات لدى الموزعين، وارتفاع الطلب حاليا إلى 70 % عن مستواه قبل تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر الماضى.

وأكد أن الطلب على المركبات ذات العجلتين، والثلاث عجلات مثل الدراجات النارية، و”التوك توك” انتعش فى يونيو ويوليو الماضيين، ليصل إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف.

وقال غبور لوكالة رويترز، فى مقابلة أجريت بمكتبه على مشارف القاهرة : أنا على ثقة كبيرة بأنه فى الربع الأخير من هذا العام، سنخرج تماما من الوضع الصعب، فيما يتعلق باستكمال تصريف المخزون، إذ سيعود مخزوننا إلى مستوياته التاريخية المنخفضة.

وقرر روؤف غبور، الرئيس التنفيذى لشركة جي. بى أوتو، تعليق المبيعات لموزعى الشركة فى الربع الأول، ما يسمح لهم بتصريف مخزوناتهم، وتعديل الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة للسوق.

وقال غبور إنه لم يعلق خطط التوسعة، لكنه يعمل بمعدل أبطأ، وأن الشركة تعمل على تصنيع الإطارات، كما تتطلع للنمو فى العراق، بفضل تحسن الوضع السياسي، ونمو السوق، كما أنها تقدمت بطلب للسلطات الجزائرية للحصول على رخصة إنشاء مصنع لتجميع سيارات جيلى الصينية.

كانت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية، لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم، قد أعلنت خلال الشهر الجارى، استمرار الاتجاه النزولى لمبيعات السيارات فى مصر، خلال ما تبقى من شهور هذا العام، بعد هبوطها خلال النصف الماضى بأكثر من 50.7 %، لتنخفض إلى 56 ألف و 660 وحدة من سيارات الركوب، والسيارات التجارية، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار السيارات بسرعة الصاروخ، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.