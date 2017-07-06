غبور أوتو تُعدل أسعار هيونداي للمرة الثانية خلال أسبوع

قامت شركة جي بي أوتو، وكيل هيونداي، بتعديل أسعار بعض طرازات العلامة الكورية.

وهذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الوكيل بتعديل أسعار طرازات هيونداي خلال أسبوع واحد، إذ أعلنت الشركة بداية الشهر الجاري عن تعديل أسعار عدد من طرازاتها.

وأوضح بيان من الشركة لشبكة موزعيها أنه تقرر زيادة سعر النسخة المستوردة من إلنترا “النترا AD ” هاى لاين، و”النتراAD ” اكسلكوزف، بواقع 6 ألاف جنيه، فيما يرتفع سعر “النترا AD” فولى لودد، بواقع 10 ألاف جنيه.

في المقابل أعلنت الشركة عن تخفيض سعر “النترا AD ” أول فئه بقيمة 23 ألف جنيه، و”النتراAD “- فتحه سقف بقيمة 22 ألف جنيه.

وأضافت الشركة أنه تم زيادة سعر توسان ٢٠١٧، بواقع 5 ألاف جنيه، فيما سيفوق سعر توسان ٢٠١٨ سعر موديل العام السابق، بواقع 10 ألاف جنيه.

ويأتي طرح الوكيل لموديل 2018 من هيونداي توسان، بعد نحو شهرين من طرح عدد من التجار النسخة الخليجية من السيارة.

ووفق هذه التعديلات تكون أسعار طرازي النترا وتوسان، على النحو التالي:



