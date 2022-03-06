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«غبور أوتو» تقلص تسليماتها من طرازات هيونداى

بنسب تصل إلى %50
أحمد عوض 6:18 ص, الأحد, 6 مارس 22 6:18 ص, الأحد, 6 مارس 22

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خفضت مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، إجمالى الحصص المقرر تسليمها للموزعين بنسب تصل إلى %50 مقارنة بالكميات الموردة سابقًا.

وأكد عدد من الموزعين المعتمدين لسيارات «هيونداى» أن إجمالى الكميات التى يتم توريدها من طرازات العلامة الكورية لا تتناسب مع حجم الطلب والحجوزات المتعاقد عليها مع المستهلكين؛ قائلًا: “الحصص الموردة من طرازات هيونداى تتراوح بين 15 إلى 20 مركبة من كل طراز”.

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وأضافوا أن هناك عددا كبيرا من موزعى السيارات اضطروا للتوقف عن البيع التجارى من طرازات «هيونداي» للتجار بهدف عدم تصريف المخزون الموجود لديهم خاصة فى ظل تراجع الكميات الموردة من جانب الوكيل المحلى.

وأشاروا إلى أن النسبة الأكبر من موزعى «هيونداي» اتجهوا لفرض المزيد من الزيادات السعرية غير الرسمية على جميع طرازات العلامة الكورية تحت مسمى “الأوفر برايس” بقيمة تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه فى المركبة وذلك فى ضوء تعزيز نسب الربحية والمكاسب المحصلة عن بيع المركبات.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

وتوقعوا أن تصاب السوق المحلية بحالة من التخبط الشديد تزامنًا مع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية لاسيما عدم استقرار الأسعار مع إقرار الزيادات السعرية التى ستقرها كل من الوكلاء والموزعون على طرازاتهم خلال الأيام المقبلة مما ستنعكس بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين وعزوفهم عن الشراء بشكل مؤقت.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تصدرت «هيونداي» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %11.6 بإجمالى بيع 24 ألفًا و850 مركبة خلال العام الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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