غبور أوتو تفتتح مركزًا لخدمات السيارات بـ 6 أكتوبر

المال - خاصافتتحت شركة "جي بي غبور أوتو"، من خلال شركتها التابعة "تاير أند مور"، فرعًا جديدًا لمركز «360»، داخل محطة بنزين إمارات مصر على طريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.ويقدم "360" خدمات لكافة ماركات وموديلات السيارات، التي تشمل بيع ماركات الإطارات العالمية، وكافة الخدمات المتعلقة ب

المال – خاص



افتتحت شركة “جي بي غبور أوتو”، من خلال شركتها التابعة “تاير أند مور”، فرعًا جديدًا لمركز «360»، داخل محطة بنزين إمارات مصر على طريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.



ويقدم “360” خدمات لكافة ماركات وموديلات السيارات، التي تشمل بيع ماركات الإطارات العالمية، وكافة الخدمات المتعلقة بها مثل الإصلاح، وضبط الزوايا، والاتزان، وبيع وتركيب البطاريات، وكذلك الأعمال الميكانيكية السريعة مثل تغيير مياه الردياتير، وشحن غاز الفريون، وتربيط العفشة، إضافة إلى تشكيلة من كماليات واكسسوارات السيارات، ومواد التنظيف وتحسين الأداء، وخدمات أخرى.



وبمناسبة الافتتاح، يقدم المركز عروضًا خاصة على جميع خدماته، بالإضافة إلى خصم 50% على خدمة غسيل السيارات.