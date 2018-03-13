غبور أوتو تعلن عن سحب لـ 5 فرص لتشجيع المنتخب بالمونديال

المال خاصأعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لسيارات شيري في مصر، عن فرصة للفوز بـ 5 رحلات مجانية لحضور مباراة من مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم FiFA 2018 في روسيا.بالتعاون مع شركة شيري إنترناشونال الصينية.ووفق العرض فإن العملاء الذين يقومون بشراء شيري تيجو من أي فروع من فروع ج

المال خاص

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لسيارات شيري في مصر، عن فرصة للفوز بـ 5 رحلات مجانية لحضور مباراة من مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم FiFA 2018 في روسيا.بالتعاون مع شركة شيري إنترناشونال الصينية.

ووفق العرض فإن العملاء الذين يقومون بشراء شيري تيجو من أي فروع من فروع جي بي غبور أوتو أو أحد الموزعين المعتمدين خلال شهري مارس وأبريل يمكنهم دخول السحب على الجائزة.

وسيتم إجراء السحب العشوائي في نهاية الحملة بحضور أحد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وسيحصل العميل الرابح على رحلة مدفوعة التكاليف إلى روسيا، لمدة 3 أيام، تشمل تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، والانتقالات، وتذكرة مجانية لحضور المباراة.

وأعلنت “غبور أوتو” أن هذه الحملة تأتي بمناسبة وصول المنتخب المصري لكرة القدم لبطولة كأس العالم في روسيا 2018، للمرة الأولى منذ 28 عاماً.