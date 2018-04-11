غبور أوتو تعلن تفاصيل جوائز رحلة هيونداي لحضور المونديال

المال- خاصأعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن أسماء الفائزين بمسابقة ال Test Drive برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لكل فائز بالإضافة إلى مرافق له مقدمة من هيونداي موتور العالمية، الشريك الرسمي للفيفا، لحضور مباراة من مباريات كأس العالم وزيارة العاصمة الروسية موسكو.ووفق

المال- خاص

أعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن أسماء الفائزين بمسابقة ال Test Drive برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لكل فائز بالإضافة إلى مرافق له مقدمة من هيونداي موتور العالمية، الشريك الرسمي للفيفا، لحضور مباراة من مباريات كأس العالم وزيارة العاصمة الروسية موسكو.

ووفق بيان، أجري السحب العشوائي على الجائزة في حضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة جي بي غبور أوتو – ثناء عفيفي، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات سيارات هيونداي الملاكي -المهندس، فادي محسن كامل، ومندوب من وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الثلاثاء 6 مارس الماضي، في مقر أكاديمية غبور، بأبو رواش، طريق مصر – اسكندرية الصحراوي

وتم بث السحب على الهواء مباشرة من خلال صفحة “Hyundai Egypt”، على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”.

وقالت ثناء عفيفي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة جي بي غبور أوتو، “يعد كأس العالم 2018 حدثا مميزا جدا بالنسبة للمصريين، في ظل مشاركة مصر بعد غياب 28 سنة”

وكانت هيونداي قد أعلنت من خلال وكيلها الرسمي جي بي غبور أوتو عن مسابقة، استمرت لمدة شهر، تتيح لكل من يريد تجربة قيادة إحدى سيارات هيونداي (توسان، وسوناتا، وكريتا، وإلنترا) في أحد معارضها الموجودة في القاهرة والإسكندرية، الدخول في سحب للفوز برحلة لروسيا لحضور مباراة من مباريات كأس العالم.

وسيحظى الفائز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصين لمدة 4 أيام 3 ليال شاملة تذاكر السفر والإقامة والانتقالات وتذكرة المباراة.