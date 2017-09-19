غبور أوتو تعرض هيونداي أيونيك الكهربائية في مصر

أحمد شوقيتكشف شركة جي بي أوتو غبور عن السيارة هيونداي أيونيك الكهربائية لأول مرة في مصر على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017.يأتي عرض أيونيك بغرض التعريف بها في السوق المحلية ضمن مجموعة طرازات هيونداي الأخرى التي ستقدمها الشركة أيضًا على هامش المعرض.وأوضح مصدر في

أحمد شوقي

تكشف شركة جي بي أوتو غبور عن السيارة هيونداي أيونيك الكهربائية لأول مرة في مصر على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017.

يأتي عرض أيونيك بغرض التعريف بها في السوق المحلية ضمن مجموعة طرازات هيونداي الأخرى التي ستقدمها الشركة أيضًا على هامش المعرض.

وأوضح مصدر في الشركة أنه سيتم غدًا الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة الكهربائية بالإضافة إلى مجموعة من العروض التي سيكشف عنها وكيل العلامة الكورية لعملائه.

يذكر أن وكلاء آخرين يعتزمون عرض طرازات كهربائية من العلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها في مصر مثل المجموعة البافارية للسيارات التي ستقدم BMW i3 الكهربائية.

لكن طرح هذه النوعية من السيارات في مصر يتطلب تأهيل البنية التحتية اللازمة لها من محطات الشحن وتأهيل العملاء أنفسهم لتقبلها خاصة وأن العديد من دول العالم تتجه لحظر تسيير السيارات التي تعمل بالبنزين حفاظًا على البيئة.