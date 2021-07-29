سيــارات

«غبور أوتو» تطرح طرازات «شانجان» موديل 2022

أول دفعها وصلت الموزعين
أحمد عوض 6:43 ص, الخميس, 29 يوليو 21 6:43 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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طرحت مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان، وجيلي» فى مصر، طرازات «شانجان» موديل 2022 فى السوق المحلية خلال الأسبوع الحالى. 

قال أحد الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية «شانجان»، إنه تم استلام أول دفعة من طرازات «شانجان» موديل 2022 التى شهدت زيادات سعرية تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه لبعض الفئات المطروحة محليًا.

وأضاف الموزع أن إطلاق الموديلات الجديدة لـ«شانجان» سيسهم فى زيادة إجمالى مبيعاتها محليًا خاصة فى ظل نقص الكميات المعروضة من الطرازات المنتمية للماركات التجارية الأخرى، فضلا عن غياب عدد من المنافسين للعلامة الصينية داخل شريحة سيارات الركوب خلال الفترة الحالية.

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وأشار إلى أن الخطة التسويقية التى تنفذها «جى بى غبور أوتو» حاليًا  لـ«شانجان» نجحت فى الترويج عن طرازاتها من خلال إقبال المستهلكين وبدء تلقى الحجوزات عليها خلال الأسابيع الماضية.

توقع أن تزداد الفرص التسويقية والتنافسية للعلامة الصينية «شانجان» داخل سوق السيارات بشرط مضاعفة إجمالى الكميات والحصص الموردة من جانب وكيلها المحلى خلال الفترة المقبلة؛ قائلًا: “العلامة الصينية لديها فرص كبيرة للمنافسة داخل كافة الشرائح السعرية على خلفية تعدد الفئات المطروحة منها”.

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كانت مجموعة «جى بى غبور أوتو» أعلنت الشهر الحالى عن استحواذها على وكالة السيارة الصينية من خلال طرح 4 طرازات تنتمى لشريحة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» والسيدان؛ وهى «شانجان CS55 – CS15، وإيدو، وألسفن» داخل السوق المحلية.

وأوضحت «جى بى أوتو» أنها تتبنى خطة توسعية للعلامة الصينية «شانجان» تتضمن تدشين العديد من الفروع وصالات عرض المنتشرة فى مختلف المناطق، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات مرتقبة بالتعاون مع الجانب الصينى على أن تتواجد ضمن أكبر 5 علامات تجارية مبيعة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» نموًا بنسبة %61 لتصل إلى 81.9 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 50.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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