«غبور أوتو» تطرح سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن طرح سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 -ذ ات النسخة المجمعة محليًا – عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئة السعر M/T 230 A/T 255 H/L 270 القيمة بألاف جنيه

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2023

ينتمي طراز «أريزو 5» – ذات النسخة المجمعة محليًا – لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «شيرى أريزو 5»- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخلUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

دعمت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وزودت سيارات «أريزو 5» – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».