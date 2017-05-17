سيــارات

غبور أوتو تطرح خصومات حتى 17 ألف جنيه على 3 سيارات

أحمد شوقيدشنت شركة جي بي أوتو "غبور" وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا حملة تخفيضات جديدة شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي.وأوضح أحد موزعي الشركة، أن الحملة تبدأ من اليوم ويصل الخصم إلى  10 آلاف جنيه؛ على السيارة جيلى ام جراند 7  ليصبح سعرها 150 ألف جنيه مقابل
17 مايو، 2017 17 مايو، 2017

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أحمد شوقي

دشنت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا حملة تخفيضات جديدة شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي.

وأوضح أحد موزعي الشركة، أن الحملة تبدأ من اليوم ويصل الخصم إلى  10 آلاف جنيه؛ على السيارة جيلى ام جراند 7  ليصبح سعرها 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف.

وأضاف أنه يوجد عرض أيضا على هيونداي فيرنا الاوتوماتيك بقيمة 17 ألف جنيه ليصبح السعر الرسمى 175 ألف جنيه مقابل 192 ألف جنيه سابقًا، كما يوجد عرض على شيري انفى بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح السعر 135 ألف جنيه مقابل 145 ألف سابقًا.

يشار إلى أن شركة جي بي غبور قامت نهاية فبراير الماضي بطرح حملة تخفيضات على سياراتها تزامنًا مع التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار خلال هذه الفترة؛ لكنها حركت أسعارها صعوديا اعتبارًا من 28 مارس الماضي؛ ثم قامت بداية مايو الجاري برفع أسعار 3 طرازات لهيونداي هي I10 وإلانترا المحلية وفرنا المانيوال، فيما خفضت سعر أكسنت 2016، بينما رفعت سعر شيري تيجو لتباع حاليا بسعر 220  ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار “هيونداي” وفق أحدث الأسعار؛ بعد التخفيضات الجديدة:

مسلسل

الطراز

سعر 17 مايو 2017 بالألف جنيه

1

i10  مانيوال

179

2

i10  أوتوماتيك GL

190

3

i10  أوتوماتيك GLS

194,5

4

جراند i10  سيدان مانيوال

229

5

جراند i10  سيدان أوتوماتيك GL

239

6

جراند i10  سيدان أوتوماتيك GL  فول أوبشن

244

7

جراند i10  هاتشباك مانيوال

228

8

جراند i10  هاتشباك  أوتوماتيك GL

238

9

جراند i10هاتشباك  أوتوماتيك GL  فول أوبشن

243

10

كريتا BASELINE

358

11

كريتا MIDLINE

396

12

كريتا TOPLINE

415

13

توسان أوتوماتيك GL

505

14

توسان أوتوماتيك GLS

524

15

توسان   GLS PLUS

542

16

توسان هاتشباك

566

17

توسان هاتشباك RED PACK

569

18

أكسنت أوتوماتيك 2016

206

19

أكسنت أوتوماتيك SR  2016

210

20

أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2016

223

21

أكسنت أوتوماتيك 2017

240

22

أكسنت أوتوماتيك SR  2017

244

23

أكسنت أوتوماتيك DAB ABS

250,5

24

أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017

257

25

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك

241

26

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR

245

27

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف

258

28

إلانترا المستوردة GL

320

29

إلانترا المستوردة GL SR

324,5

30

إلانترا المستوردة GL DAB ABS

333

31

إلانترا المستوردة GL  هاي لاين

345

32

إلانترا المستوردة GLS  إكسكلوسيف

362

33

إلانترا المستوردة   GLS FULLY LOADED

381

34

إلانترا المحلية أوتوماتيك

223

35

إلانترا المحلية أوتوماتيك- زجاج ملون

224

36

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR

228

37

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR – زجاج ملون

229

38

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS

238,5

39

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS – زجاج ملون

239,5

40

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين

246,5

41

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- زجاج ملون

247,5

42

إلانترا MD  أوتوماتيك GL

255

43

إلانترا MD  أوتوماتيك GL SR

259

44

إلانترا MD  أوتوماتيك   DAB ABS

270

45

إلانترا MD  أوتوماتيك   HL SAB ABS SR

274,5

46

إلانترا MD  أوتوماتيك   GLS  إكسكلوسيف

288,5

47

سولاريس سيدان أكتيف

245

48

سولاريس سيدان أكتيف PLUS

255

49

سولاريس هاتشباك  أكتيف

247

50

سولاريس هاتشباك  أكتيف PLUS

257

51

سوناتا GL

525

52

سوناتا GLS LUXURY

585

53

سوناتا   GLS TOPLINE

645

54

H1

499

55

فرنا     مانيوال  GL   

149,9

56

فرنا مانيوال   GL – زجاج ملون

150,9

57

فرنا     مانيوال   GLS

153,9

58

فرنا     مانيوال   GLS – زجاج ملون

154,9

59

فرنا     أوتوماتيك   GLS

174

60

فرنا     أوتوماتيك   GLS – زجاج ملون

175

61

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GL

314

62

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GLS

340

63

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GLS FULLY LOADED

365

64

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GL

333

65

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GLS

358

66

I30  هاتشباك أوتوماتيك   GLS FULLY LOADED

385

67

I30  هاتشباك أوتوماتيك   COUPE GLS FULLY LOADED

360

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