غبور أوتو تطرح خصومات حتى 17 ألف جنيه على 3 سيارات

أحمد شوقيدشنت شركة جي بي أوتو "غبور" وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا حملة تخفيضات جديدة شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي.وأوضح أحد موزعي الشركة، أن الحملة تبدأ من اليوم ويصل الخصم إلى 10 آلاف جنيه؛ على السيارة جيلى ام جراند 7 ليصبح سعرها 150 ألف جنيه مقابل

أحمد شوقي

دشنت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا حملة تخفيضات جديدة شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي.

وأوضح أحد موزعي الشركة، أن الحملة تبدأ من اليوم ويصل الخصم إلى 10 آلاف جنيه؛ على السيارة جيلى ام جراند 7 ليصبح سعرها 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف.

وأضاف أنه يوجد عرض أيضا على هيونداي فيرنا الاوتوماتيك بقيمة 17 ألف جنيه ليصبح السعر الرسمى 175 ألف جنيه مقابل 192 ألف جنيه سابقًا، كما يوجد عرض على شيري انفى بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح السعر 135 ألف جنيه مقابل 145 ألف سابقًا.

يشار إلى أن شركة جي بي غبور قامت نهاية فبراير الماضي بطرح حملة تخفيضات على سياراتها تزامنًا مع التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار خلال هذه الفترة؛ لكنها حركت أسعارها صعوديا اعتبارًا من 28 مارس الماضي؛ ثم قامت بداية مايو الجاري برفع أسعار 3 طرازات لهيونداي هي I10 وإلانترا المحلية وفرنا المانيوال، فيما خفضت سعر أكسنت 2016، بينما رفعت سعر شيري تيجو لتباع حاليا بسعر 220 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار “هيونداي” وفق أحدث الأسعار؛ بعد التخفيضات الجديدة:



