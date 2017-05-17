غبور أوتو تطرح خصومات حتى 17 ألف جنيه على 3 سيارات

أحمد شوقي
دشنت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا حملة تخفيضات جديدة شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي.
وأوضح أحد موزعي الشركة، أن الحملة تبدأ من اليوم ويصل الخصم إلى 10 آلاف جنيه؛ على السيارة جيلى ام جراند 7 ليصبح سعرها 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف.
وأضاف أنه يوجد عرض أيضا على هيونداي فيرنا الاوتوماتيك بقيمة 17 ألف جنيه ليصبح السعر الرسمى 175 ألف جنيه مقابل 192 ألف جنيه سابقًا، كما يوجد عرض على شيري انفى بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح السعر 135 ألف جنيه مقابل 145 ألف سابقًا.
يشار إلى أن شركة جي بي غبور قامت نهاية فبراير الماضي بطرح حملة تخفيضات على سياراتها تزامنًا مع التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار خلال هذه الفترة؛ لكنها حركت أسعارها صعوديا اعتبارًا من 28 مارس الماضي؛ ثم قامت بداية مايو الجاري برفع أسعار 3 طرازات لهيونداي هي I10 وإلانترا المحلية وفرنا المانيوال، فيما خفضت سعر أكسنت 2016، بينما رفعت سعر شيري تيجو لتباع حاليا بسعر 220 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار “هيونداي” وفق أحدث الأسعار؛ بعد التخفيضات الجديدة:
مسلسل
الطراز
سعر 17 مايو 2017 بالألف جنيه
1
i10 مانيوال
179
2
i10 أوتوماتيك GL
190
3
i10 أوتوماتيك GLS
194,5
4
جراند i10 سيدان مانيوال
229
5
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL
239
6
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن
244
7
جراند i10 هاتشباك مانيوال
228
8
جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL
238
9
جراند i10هاتشباك أوتوماتيك GL فول أوبشن
243
10
كريتا BASELINE
358
11
كريتا MIDLINE
396
12
كريتا TOPLINE
415
13
توسان أوتوماتيك GL
505
14
توسان أوتوماتيك GLS
524
15
توسان GLS PLUS
542
16
توسان هاتشباك
566
17
توسان هاتشباك RED PACK
569
18
أكسنت أوتوماتيك 2016
206
19
أكسنت أوتوماتيك SR 2016
210
20
أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2016
223
21
أكسنت أوتوماتيك 2017
240
22
أكسنت أوتوماتيك SR 2017
244
23
أكسنت أوتوماتيك DAB ABS
250,5
24
أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017
257
25
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك
241
26
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR
245
27
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف
258
28
إلانترا المستوردة GL
320
29
إلانترا المستوردة GL SR
324,5
30
إلانترا المستوردة GL DAB ABS
333
31
إلانترا المستوردة GL هاي لاين
345
32
إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف
362
33
إلانترا المستوردة GLS FULLY LOADED
381
34
إلانترا المحلية أوتوماتيك
223
35
إلانترا المحلية أوتوماتيك- زجاج ملون
224
36
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR
228
37
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR – زجاج ملون
229
38
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS
238,5
39
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS – زجاج ملون
239,5
40
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين
246,5
41
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- زجاج ملون
247,5
42
إلانترا MD أوتوماتيك GL
255
43
إلانترا MD أوتوماتيك GL SR
259
44
إلانترا MD أوتوماتيك DAB ABS
270
45
إلانترا MD أوتوماتيك HL SAB ABS SR
274,5
46
إلانترا MD أوتوماتيك GLS إكسكلوسيف
288,5
47
سولاريس سيدان أكتيف
245
48
سولاريس سيدان أكتيف PLUS
255
49
سولاريس هاتشباك أكتيف
247
50
سولاريس هاتشباك أكتيف PLUS
257
51
سوناتا GL
525
52
سوناتا GLS LUXURY
585
53
سوناتا GLS TOPLINE
645
54
H1
499
55
فرنا مانيوال GL
149,9
56
فرنا مانيوال GL – زجاج ملون
150,9
57
فرنا مانيوال GLS
153,9
58
فرنا مانيوال GLS – زجاج ملون
154,9
59
فرنا أوتوماتيك GLS
174
60
فرنا أوتوماتيك GLS – زجاج ملون
175
61
I30 هاتشباك أوتوماتيك GL
314
62
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS
340
63
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED
365
64
I30 هاتشباك أوتوماتيك GL
333
65
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS
358
66
I30 هاتشباك أوتوماتيك GLS FULLY LOADED
385
67
I30 هاتشباك أوتوماتيك COUPE GLS FULLY LOADED
360