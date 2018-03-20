غبور أوتو ترفع حجم إنتاجها 20%

أحمد عوضتستهدف مجموعة «جى بى غبور أوتو»، وكلاء هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، زيادة حجم الإنتاج بمصانعها بنسبة %20، لتصل إلى 19 ألفا و200 سيارة، بمختلف الفئات خلال العام الحالى.أكد إميل أمين، رئيس قطاعات التخطيط للتصنيع، بمجموعة غبور أوتو، وكلاء هيونداى ومازدا، وجيلى، وشيرى، أن الم

أحمد عوض

تستهدف مجموعة «جى بى غبور أوتو»، وكلاء هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، زيادة حجم الإنتاج بمصانعها بنسبة %20، لتصل إلى 19 ألفا و200 سيارة، بمختلف الفئات خلال العام الحالى.





أكد إميل أمين، رئيس قطاعات التخطيط للتصنيع، بمجموعة غبور أوتو، وكلاء هيونداى ومازدا، وجيلى، وشيرى، أن المجموعة تخطط لزيادة حجم إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا، تزامنًا مع ارتفاع حجم الطلب الذى شهده السوق منذ مطلع 2018، موضحا أن الخطة الإنتاجية الحالية بمصنع بريما لتصنيع وتجميع السيارات تقدر بإنتاج 10 سيارات فى الساعة الواحدة، من مختلف الطرازات هى: «هيونداى إلنترا HD، وفيرنا، وجيلى إيمجراند 7».





يأتى ذلك على هامش الزيارة التى أعدتها المجموعة، بمصنع بريما لتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة الصناعية بأبو رواش؛ للوقوف على آلية مراحل إنتاج سيارات «إلنترا HD».





أشار إلى أن أداء سوق السيارات شهد العديد من الاضطربات واﻷزمات متمثلة فى ارتفاع اﻷسعار وانخفاض حجم الطلب؛ اﻷمر انعكس على تخفيض معدلات الإنتاج إلى 16 ألف سيارة خلال العام الماضى.





كشف أمين، عن سعى المجموعة للتوقف عن إنتاج سيارات هيونداى «فيرنا» – محليا – نهاية 2018؛ تمهيدا لتجميع طرازات أخرى – رافضًا الإفصاح عنها – خلال الوقت الحالى، مضيفًا أن المشروعات التوسعية للشركة تتضمن إنتاج الشكل الجديد من جيلى إيمجراند 7 بمصانعها خلال الفترة المقبلة.





أوضح رئيس قطاعات التخطيط للتصنيع؛ أن الخطط المستهدفة للمجموعة تسير فى اتجاه تصنيع مختلف الشرائح من السيارات وتوريدها للعديد من الجهات والهيئات، موضحا أن الشركة تمكنت من توريد 150 مركبة نقل «الكاسحات» لصالح قطاع اﻷعمال مؤخرا، مضيفا أن الشركة تعتزم الدخول فى مجال تصنيع فئات جديدة من السيارات لصالح الجمعيات الخيرية.





أشار إلى أن المجموعة تمكنت من إنتاج 393 ألفا و300 سيارة، خلال الفترة الممتدة من 1994 حتى نهاية 2017؛ شملت تجميع 28 ألفا و81 مركبة من طراز أكسيل، وإجمالى 46 ألفا و178 وحدة أكسنت”، وقدر حجم إنتاج «فيرنا» 200 ألف و489 سيارة، وإنتاج 1.830 وحدة من «سوناتا»، وبواقع 36 ألفًا و22 سيارة من “جيلى إيمجراند 7”، وأكثر من 10 آلاف سيارة من سيارات “إلنترا hd”.





عن إمكانية زيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات المجمعة محليا – التى تبلغ حاليا %50 بفئات «إلنترا HD»، ونسبة %58 بسيارات «فيرنا»؛ موضحا أن أى زيادة فى نسب المكون المحلى تعتمد على إنتاج أجزاء من الجسم الخارجى، مؤكدا أنه من الصعب إعداد الدراسات الخاصة بها وكذلك ارتفاع حجم تكلفتها.





نفى صحة ما تداول من أخبار تتعلق بوجود أزمة قائمة بين مجموعة “جى بى غبور أوتو” مع شركة “جيلى العالمية، موضحا أن الخطط الإنتاجية للمجموعة تتضمن تجميع سيارات جيلى «إيمجراند 7» فضلا عن إنتاج الشكل الجديد منها خلال الفترة المقبلة.



