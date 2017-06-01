غبور أوتو ترفع أسعار هيونداي إلنترا المحلية

رفعت شرك جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامة التجارية الكورية هيونداي أسعار 4 فئات من طراز “إلنترا” المجمع محليًا؛ بنسب محدودة تتراوح بين 0,6 و1%؛ وفق القائمة السعرية التي نشرتها الشركة على شبكة موزعيها، أمس؛ والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يونيو 2017.

ووفق قائمة الأسعار الجديدة رفعت شركة جي بي أوتو سعر إلنترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS؛ بواقع 1400 جنيهًا؛ بنسبة ارتفاع 0,6% ليصل سعرها إلى 239,9 ألف جنيه مقابل 238,5 ألف سابقًا؛ فيما وصل سعر النسخة المزودة بزجاج ملون إلى 240,9 ألف جنيه مقابل 239,5 ألف.

ورفعت الشركة سعر فئة الـ”هاي لاين” من السيارة إلى 248,9 ألف جنيه مقابل 246,5 الف سابقًا بزيادة 2400 جنيهًا بنسبة ارتفاع 1%؛ كما رفعت سعر النسخة المزودة بزجاج ملون بنفس القيمة ليصل سعرها إلى 249,9 ألف جنيه مقابل 247.5 ألف.

وتم تثبيت سعر الفئتين الأولى والثانية من السيارة؛ فقد استقر سعر الفئة الأولى بنسختيها عند 223 و224 ألف جنيه على التوالي؛ فيما استقر سعر الفئة الثانية بنسختيها أيضًا عند 228 و229 ألف جنيه على التوالي.

وتم طرح هيونداي إلنترا المحلية في مصر خلال مارس 2016 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا؛ وقد بلغت مبيعاتها خلال أول شهر من طرحها 350 وحدة؛ فيما بلغت مبيعات السيارة خلال الربع الأول من العام الجاري 632 وحدة.

وكانت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العلامات التجارية هيونداي وجيلي وشيري ومازدا قد دشنت حملة تخفيضات منتصف مايو الماضي شملت 3 طرازات؛ هي: فرنا وإيمجراند 7 وإنفي؛ حيث تراوحت قيمة التخفيضات بين 10 و17 ألف جنيه. وسبق أن قامت الشركة نهاية فبراير الماضي بالإعلان عن حملة تخفيضات على سياراتها تزامنًا مع التراجع الكبير الذي شهده سعر الدولار خلال هذه الفترة؛ لكنها رفعت أسعار بعض طرازاتها اعتبارًا من 28 مارس 2017؛ ثم قامت بداية مايو الجاري برفع أسعار 3 طرازات لهيونداي هي I10 وإلنترا المحلية وفرنا المانيوال، فيما خفضت سعر أكسنت 2016. ورفعت سعر شيري تيجو لتباع حاليا بسعر 220 ألف جنيه.

وطالبت شركة جي بي أوتو شبكة موزعيها في الخطاب المرسل إليهم أمس والمتضمن أحدث اسعار إلنترا؛ تقديم المستندات الخاصة بالسيارات التي تم بيعها بعد حملات التخفيضات التي تم تدشينها؛ للاستفادة من التعويضات الممنوحة من الوكيل؛ للسيارات التي سبق وتم تسليمها للموزعيين بأسعار أعلى من أسعار العروض.