غبور أوتو ترفع أسعار فرنا وإتش دي

أحمد شوقي رفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارتها هيونداي فرنا بواقع 1000 جنيه؛ لتصل الفئة الأولى إلى 157.5 ألف جنيه و158.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، كما ارتفعت الفئة الثانية إلى 161.5 ألف جنيه و162.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، وارتفعت الفئة الأوتوماتيك من السيارة إلى 183.9 ألف

أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارتها هيونداي فرنا بواقع 1000 جنيه؛ لتصل الفئة الأولى إلى 157.5 ألف جنيه و158.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، كما ارتفعت الفئة الثانية إلى 161.5 ألف جنيه و162.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، وارتفعت الفئة الأوتوماتيك من السيارة إلى 183.9 ألف جنيه و184.9 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها.

وكذلك رفع الوكيل الرسمي للعلامة الكورية اسعار هيونداي الانترا المجمعة محليا (إتش دي) بواقع 2500 جنيه لجميع الفئات باستثاء الفئة الـ GL DAB ABS التي ارتفعت بواقع 2600 جنيه.

وبعد هذه الزيادات؛ سجل سعر الفئة الأولى GL من هيونداي إلانترا إتش دي 242 ألف جنيه و243 ألف للنسخة الـ Tinted glass منها، كما ارتفت الفئة الثانية GL SR إلى 250 ألف جنيه و251 ألف للنسخة الـ Tinted glass، فيما وصل سعر الفئة الثالثة من السيارة GL DAB ABS إلى 256.5 ألف جنيه و257.5 ألف للنسخة الـ Tinted glass.

أما الفئة الأعلى من السيارة (هاي لاين) فارتفع سعرها إلى 280 ألف جنيه و281 ألف للنسخة الـ Tinted glass.

ووفق التعليمات الصادرة لشبكة موزعي غبور أوتو لم تتحرك أسعار طرازات هيونداي الأخرى حتى الآن. وينتظر الموزعون إرسال القوائم السعرية الرسمية لبدء العمل بهذه الأسعار بدءًا من غد الأربعاء الموافق 15 نوفمبر.