غبور أوتو ترفع أسعار طرازات لهيونداي وجيلي

أحمد شوقيأرسلت شركة جي بي أوتو "غبور"، وكيل هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، منشورًا إلى شبكة موزعيها بالزيادات السعرية المقرَّرة على عدد من طرازات "هيونداي"، بالإضافة إلى جيلي إيمجراند 7.قال أحد موزعي الشركة إن هذه الزيادات ستطبَّق اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادات تتراوح بين 1600 و8000

أحمد شوقي

أرسلت شركة جي بي أوتو “غبور”، وكيل هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، منشورًا إلى شبكة موزعيها بالزيادات السعرية المقرَّرة على عدد من طرازات “هيونداي”، بالإضافة إلى جيلي إيمجراند 7.





قال أحد موزعي الشركة إن هذه الزيادات ستطبَّق اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادات تتراوح بين 1600 و8000 جنيه.

وأضاف أن الفئة الأعلى من هيونداي إلنترا المستوردة هي الأكثر ارتفاعًا بواقع 8 آلاف جنيه، فيما تعتبر جيلي إيمجراند 7 هي الأقل وفئتان من هيونداي فيرنا، الأقلَّ من حيث قيمة الزيادات، بواقع 1600 جنيه.

وأوضح أن سعر جيلي إيمجراند 7 بعد هذه الزيادة سيصل إلى 160,6 للفئة الأولى، و161,6 للفئة Tintend glass.