سيــارات

غبور أوتو ترفع أسعار طرازات لهيونداي وجيلي

أحمد شوقيأرسلت شركة جي بي أوتو "غبور"، وكيل هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، منشورًا إلى شبكة موزعيها بالزيادات السعرية المقرَّرة على عدد من طرازات "هيونداي"، بالإضافة إلى جيلي إيمجراند 7.قال أحد موزعي الشركة إن هذه الزيادات ستطبَّق اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادات تتراوح بين 1600 و8000
9:32 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17 9:32 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17

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أحمد شوقي

أرسلت شركة جي بي أوتو “غبور”، وكيل هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، منشورًا إلى شبكة موزعيها بالزيادات السعرية المقرَّرة على عدد من طرازات “هيونداي”، بالإضافة إلى جيلي إيمجراند 7.

قال أحد موزعي الشركة إن هذه الزيادات ستطبَّق اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن الزيادات تتراوح بين 1600 و8000 جنيه.

وأضاف أن الفئة الأعلى من هيونداي إلنترا المستوردة هي الأكثر ارتفاعًا بواقع 8 آلاف جنيه، فيما تعتبر جيلي إيمجراند 7 هي الأقل وفئتان من هيونداي فيرنا، الأقلَّ من حيث قيمة الزيادات، بواقع 1600 جنيه.

وأوضح أن سعر جيلي إيمجراند 7 بعد هذه الزيادة سيصل إلى 160,6 للفئة الأولى، و161,6 للفئة Tintend glass.

ويتضمن الجدول التالي قائمة بطرازات هيونداي التي شملتها الزيادات:


مسلسل

الطراز

السعر الحالي بالألف جنيه

سعر يوليو المقبل بالألف جنيه

قيمة الزيادة بالجنيه

1

i10  مانيوال

179

180,9

1900

2

i10  أوتوماتيك GL

190

191,9

1900

3

i10  أوتوماتيك GLS

194,5

196,9

2400

4

جراند i10  سيدان مانيوال

229

231

2000

5

جراند i10  سيدان أوتوماتيك GL

239

241

2000

6

جراند i10  سيدان أوتوماتيك GL  فول أوبشن

244

246

2000

7

جراند i10  هاتشباك مانيوال

228

230

2000

8

جراند i10  هاتشباك  أوتوماتيك GL

238

240

2000

9

جراند i10هاتشباك  أوتوماتيك GL  فول أوبشن

243

245

2000

10

كريتا BASELINE

358

360

2000

11

كريتا MIDLINE

396

398

2000

12

كريتا TOPLINE

415

417

2000

13

أكسنت أوتوماتيك 2017

240

242,5

2500

14

أكسنت أوتوماتيك SR  2017

244

246,5

2500

15

أكسنت أوتوماتيك DAB ABS

250,5

255,5

5000

16

أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017

257

263

5000

17

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك

241

243,5

2500

18

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR

245

247,5

2500

19

أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف

258

263

5000

20

إلانترا المستوردة GL

320

323

3000

21

إلانترا المستوردة GL SR

324,5

328

3500

22

إلانترا المستوردة GL DAB ABS

333

336

3000

23

إلانترا المستوردة GL  هاي لاين

345

349

4000

24

إلانترا المستوردة GLS  إكسكلوسيف

362

373

7000

25

إلانترا المستوردة   GLS FULLY LOADED

381

389

8000

26

إلانترا المحلية أوتوماتيك

223

0

0

27

إلانترا المحلية أوتوماتيك-   Tinted glass

224

0

0

28

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR

228

0

0

29

إلانترا المحلية أوتوماتيك SR –   Tinted glass

229

0

0

30

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS

239,9

241,9

2000

31

إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS –   Tinted glass

240,9

242,9

2000

32

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين

248,9

251,9

3000

33

إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين-   Tinted glass

249,9

252,9

2000

34

فرنا مانيوال GL

149

150,6

1600

35

فرنا مانيوال GL  Tinted glass

150

151,6

1600

36

فرنا مانيوال GLS

153

154,6

1600





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