غبور أوتو ترفع أسعار طرازات لهيونداي وجيلي

أحمد شوقي
مسلسل الطراز السعر الحالي بالألف جنيه سعر يوليو المقبل بالألف جنيه قيمة الزيادة بالجنيه 1 i10 مانيوال 179 180,9 1900 2 i10 أوتوماتيك GL 190 191,9 1900 3 i10 أوتوماتيك GLS 194,5 196,9 2400 4 جراند i10 سيدان مانيوال 229 231 2000 5 جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL 239 241 2000 6 جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن 244 246 2000 7 جراند i10 هاتشباك مانيوال 228 230 2000 8 جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL 238 240 2000 9 جراند i10هاتشباك أوتوماتيك GL 243 245 2000 10 كريتا BASELINE 358 360 2000 11 كريتا MIDLINE 396 398 2000 12 كريتا TOPLINE 415 417 2000 13 أكسنت أوتوماتيك 2017 240 242,5 2500 14 أكسنت أوتوماتيك SR 2017 244 246,5 2500 15 أكسنت أوتوماتيك DAB ABS 250,5 255,5 5000 16 أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017 257 263 5000 17 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك 241 243,5 2500 18 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR 245 247,5 2500 19 أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 258 263 5000 20 إلانترا المستوردة GL 320 323 3000 21 إلانترا المستوردة GL SR 324,5 328 3500 22 إلانترا المستوردة GL DAB ABS 333 336 3000 23 إلانترا المستوردة GL هاي لاين 345 349 4000 24 إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف 362 373 7000 25 إلانترا المستوردة GLS FULLY LOADED 381 389 8000 26 إلانترا المحلية أوتوماتيك 223 0 0 27 إلانترا المحلية أوتوماتيك- Tinted glass 224 0 0 28 إلانترا المحلية أوتوماتيك SR 228 0 0 29 إلانترا المحلية أوتوماتيك SR – Tinted glass 229 0 0 30 إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS 239,9 241,9 2000 31 إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS – Tinted glass 240,9 242,9 2000 32 إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين 248,9 251,9 3000 33 إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- Tinted glass 249,9 252,9 2000 34 فرنا مانيوال GL 149 150,6 1600 35 فرنا مانيوال GL Tinted glass 150 151,6 1600 36 فرنا مانيوال GLS 153 154,6 1600 …
مسلسل
الطراز
السعر الحالي بالألف جنيه
سعر يوليو المقبل بالألف جنيه
قيمة الزيادة بالجنيه
1
i10 مانيوال
179
180,9
1900
2
i10 أوتوماتيك GL
190
191,9
1900
3
i10 أوتوماتيك GLS
194,5
196,9
2400
4
جراند i10 سيدان مانيوال
229
231
2000
5
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL
239
241
2000
6
جراند i10 سيدان أوتوماتيك GL فول أوبشن
244
246
2000
7
جراند i10 هاتشباك مانيوال
228
230
2000
8
جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL
238
240
2000
9
جراند i10هاتشباك أوتوماتيك GL
243
245
2000
10
كريتا BASELINE
358
360
2000
11
كريتا MIDLINE
396
398
2000
12
كريتا TOPLINE
415
417
2000
13
أكسنت أوتوماتيك 2017
240
242,5
2500
14
أكسنت أوتوماتيك SR 2017
244
246,5
2500
15
أكسنت أوتوماتيك DAB ABS
250,5
255,5
5000
16
أكسنت أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف 2017
257
263
5000
17
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك
241
243,5
2500
18
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك SR
245
247,5
2500
19
أكسنت هاتشباك أوتوماتيك هاي لاين إكسكلوسيف
258
263
5000
20
إلانترا المستوردة GL
320
323
3000
21
إلانترا المستوردة GL SR
324,5
328
3500
22
إلانترا المستوردة GL DAB ABS
333
336
3000
23
إلانترا المستوردة GL هاي لاين
345
349
4000
24
إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف
362
373
7000
25
إلانترا المستوردة GLS FULLY LOADED
381
389
8000
26
إلانترا المحلية أوتوماتيك
223
0
0
27
إلانترا المحلية أوتوماتيك- Tinted glass
224
0
0
28
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR
228
0
0
29
إلانترا المحلية أوتوماتيك SR – Tinted glass
229
0
0
30
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS
239,9
241,9
2000
31
إلانترا المحلية أوتوماتيك DAB ABS – Tinted glass
240,9
242,9
2000
32
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين
248,9
251,9
3000
33
إلانترا المحلية أوتوماتيك هاي لاين- Tinted glass
249,9
252,9
2000
34
فرنا مانيوال GL
149
150,6
1600
35
فرنا مانيوال GL Tinted glass
150
151,6
1600
36
فرنا مانيوال GLS
153
154,6
1600
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