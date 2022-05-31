«غبور أوتو» ترفع أسعار سيارات «هافال جوليون».. تعرف على التفاصيل

أخطرت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات هافال جوليون بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «هافال جوليون» الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 420 ألف جنيه، بدلًا من 410 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «جوليون» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 455 ألف جنيه، مقابل 445 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «جوليون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 485 ألف جنيه، مقارنة بنحو 470 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «جوليون» الفئة الرابعة «High Deluxe» إلى 510 آلاف جنيه، مقابل 495 ألفًا.

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال جوليون

دعمت سيارات هافال جوليون – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

تقدم طرازات هافال جوليون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

زودت سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

دعمت طرازات هافال جوليون 2022 بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها”.