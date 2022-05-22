«غبور أوتو» ترفع أسعار سيارات «شيري تيجو 8».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 8» بنحو 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات «شيري تيجو 8» الفئة الأولى «Base/L» إلى 470 ألف جنيه، بدلًا من 455 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات «تيجو 8» الفئة الثانية «H/L» إلى 509.9 ألف جنيه، مقابل 494.9 ألفًا.

ينتمي طراز “تيجو 8” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.