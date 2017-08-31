غبور أوتو ترفع أسعار جيلي وإلانترا HD

رفعت شركة جي بي أوتو “غبور” وكيل العديد من العلامات التجارية، أسعار جيلي إيمجراند 7 بواقع 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع أسعار هيونداي إلانترا إتش دي المجمعة محليا، بما يتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه.

ووفق التعليمات الصادرة لشبكة الموزعين أمس، وقبيل يومين من عيد الأضحى، فإن سعر “جيلي إيمجراند 7 ” سيصل اعتبارا من غد إلى 160 ألف جنيه مقابل 158 ألفا.

وكانت أسعار السيارة قد قفزت بداية الربع الأول من العام الجاري فوق 180 ألف جنيه، تزامنا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار لكنها تراجعت بالقرب من150 ألف جنيه خلال فبراير 2017 ثم شهدت زيادات تدريجية إلى المستوى الحالي.

ووفق التعليمات أيضًا رفع الوكيل أسعار الفئة الأولى “GL ” من هيونداي إلانترا إتش دي بواقع 2000 جنيه أيضًا، والفئة الثانية S.R بواقع 3 آلاف جنيه، والفئة الـ”هاي لاين”من السيارة بقيمة 5 آلاف جنيه، كما رفع الوكيل سعر الفئة المزودة بفتحة سقف من السيارة.

وتتراوح أسعار السيارة حاليا (قبل الزيادات) بين 226.9 و257.9 ألف جنيه، لموديل 2017 و 230.9 و264.9 ألف جنيه لموديل 2018.

ويتم تجميع السيارة محليا في مصانع “جي بي أوتو غبور”، وقد ظهرت في السوق لأول مرة خلال مارس 2016 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا”.