غبور أوتو ترفع أسعار جيلي.. رغم اختفائها

أحمد شوقيرفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارتها جيلي إيمجراند 7 بواقع 2000 جنيه اعتبارًا من اليوم؛ لتصل أسعار السيارة المجمعة محليًا من 193 ألف جنيه مقابل 191 ألف جنيه سابقًا؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى 1%.ووفق أحد موزعي جيلي؛ فإن أسعار السيارة الصينية يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، مؤكدا أن الس

أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أوتو غبور أسعار سيارتها جيلي إيمجراند 7 بواقع 2000 جنيه اعتبارًا من اليوم؛ لتصل أسعار السيارة المجمعة محليًا من 193 ألف جنيه مقابل 191 ألف جنيه سابقًا؛ بنسبة ارتفاع تصل إلى 1%.

ووفق أحد موزعي جيلي؛ فإن أسعار السيارة الصينية يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، مؤكدا أن السيارة لا توجد حاليًا لدى الموزعين؛ بسبب توقف التوريدات من جانب شركة جي بي أوتو غبور منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأردف أن السيارة تشهد قوائم انتظار طويلة في الوقت الراهن بسبب عدم توفرها؛ مشيرًا إلى أنه في حالة طرح كميات كبيرة من السيارة في السوق؛ فإن قوائم الانتظار ستختفي بشكل كامل؛ نظرًا للأسعار المبالغ فيها من جانب الوكيل.

يذكر أن مبيعات جيلي إيمجراند 7 قد تراجعت بشكل حاد خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 80 وحدة فقط مقابل 594 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع 514 سيارة؛ بنسبة انخفاض تصل إلى 86%.