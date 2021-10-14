«غبور أوتو» تخطر الموزعين بنقص حصص «هيونداى إلنترا HD»

حتى شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير

أخطرت مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وهافال، وشانجان» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- عن نقص إجمالى الحصص والكميات التى سيتم توريدها من طرازات «هيونداى إلنترا HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا – خلال الأشهر المقبلة.

قال أحد موزعى السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«هيونداى» قد أبلغ الموزعين عن تقليص الكميات التى سيتم توريدها من طرازات «إلنترا HD» داخل السوق المحلية التى من المتوقع أن تمتد إلى شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن الوكيل المحلى سيقوم بتوجيه النصيب الأكبر من الكميات المنتجة والموردة من السيارة لصالح مبادرة إحلال واستبدال المركبات القديمة بفئات تعمل بالغاز الطبيعى بهدف تغطية كافة الطلبات المقدمة من المستهلكين.

وأشار إلى أن بعض الموزعين المعتمدين لـ«هيونداى» قد قاموا بالتوقف عن البيع التجارى من طرازات «إلنترا HD» لصالح التجار، مع قيامهم بزيادة أسعار السيارة بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات.

توقع أن تشهد أسعار طرازات «هيونداى إلنترا HD» ارتفاعات متتالية من جانب الموزعين والتجار خلال الأسابيع المقبلة خاصة بعد إبلاغهم بنقص الكميات التى سيتم توريدها خلال الفترة المقبلة.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقرارة على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

يذكر أن شركة مجموعة «جى بى غبور أوتو» كانت أعلنت – بداية الشهر الحالى- عن زيادة فى أسعار سيارات طرازات «هيونداى إلنترا HD» بقيمة بلغت 2000 جنيه، لتباع للمستهلك من 248.9 إلى 272.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ولفت إلى أن سوق السيارات المحلية تعانى حاليًا من نقص الكميات المعروضة من الطرازات المنتحية لمختلف الماركات التجارية ؛ وهو ما تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير، فضلا عن ارتفاع الأسعار غالبية الطرازات المطروحة داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 121 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى الأسطوانات «أوتوماتيك».

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الكورية «هيونداى» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكى» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت %12.2 مسجلة نحو 16 ألفًا و728 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من «هيونداى إلنترا HD» نحو 272 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.