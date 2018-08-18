غبور أوتو تجني 844 مليون جنيه من هيونداي فيرنا بالنصف الأول

أحمد شوقيبلغت حصيلة شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي من سيارتها فيرنا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 844 مليون جنيه.ووفق مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن فيرنا قد باعت 5068 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري بمتوسط سعر يبلغ 166.5 ألف جنيه.وتجدر الإشارة إلى ان الأسعار الحالية

أحمد شوقي

بلغت حصيلة شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي من سيارتها فيرنا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 844 مليون جنيه.

ووفق مجلس معلومات سوق السيارات أميك فإن فيرنا قد باعت 5068 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري بمتوسط سعر يبلغ 166.5 ألف جنيه.

وتجدر الإشارة إلى ان الأسعار الحالية لهيونداي فيرنا تتراوح بين 183.5 و214.5 ألف جنيه؛ وفق القوائم السعرية لشركة جي بي أوتو غبور.

وارتفعت مبيعات هيونداي فيرنا بشكل كبير خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 حيث قفزت من 2483 وحدة إلى 5068 وحدة؛ بزيادة 2585 سيارة بنسبة ارتفاع تصل 104%.

ووصلت المبيعات الإجمالية للسيارة 7534 خلال العام الماضي. وكانت فيرنا السيارة الأولى بقائمة الملاكي الأكثر مبيعًا في السوق المحلية إلا إنها فقدت هذا المركز لصالح غريمتها اليابانية نيسان صني.

