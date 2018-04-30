غبور أوتو تتجه لتجميع هيونداي إتش دي 2019

تتجه شركة “جي بي أوتو غبور” وكيل “هيونداي” إلى تجميع موديل 2019 من سيارتها “هيونداي إتش دي” بداية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أحد موزعي “غبور أوتو” أن الوكيل قد أرسل اليوم، قائمة أسعار “هيونداي إتش دي 2019، لشبكة موزعيه تمهيدًا لفتح باب الحجز على السيارة؛ للراغبين.

وأضاف أن سعر الموديل الجديد أعلى من سعر موديل 2018 بواقع 2000 جنيه؛ لتبدأ أسعار “هيونداي إتش دي 2019 ” بنحو 253.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و260.9 ألف جنيه للفئة الثانية، و270.9 ألف للفئة الثالثة، و280.9 ألف جنيه للفئة الأعلى؛ مع زيادة ألف جنيه لكل الفئات للنسخة الـ “Tinted glass” من السيارة.