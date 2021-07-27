«غبور أوتو» تبدأ تسليم حصص «هيونداى توسان» موديل 2022

خلال النصف الأول من أغسطس

أخطرت مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وشانجان، وهافال، وجيلى» فى مصر- شبكة موزعيها المعتمدين- ببدء تسليمات الحصص المقررة من طرازات «هيونداى توسان» موديل 2022 خلال الشهر المقبل.

وتوقع أحد موزعى سيارات «هيونداى» أن يسهم تقديم الموديل الجديد من «توسان 2022» فى زيادة إجمالى مبيعاتها داخل شريحة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» التى تشهد منافسة بين كافة الطرازات المطروحة من مختلف العلامات التجارية.

وأضاف أنه من المرتقب بدء تسليمات أولى الحصص المقررة من طرازات «توسان 2022» خلال النصف الأول من أغسطس المقبل؛ قائلًا: «أسعار فئات الموديل الجديد ارتفعت -بشكل رسمي- بقيمة بلغت 5000 جنيه فى المركبة الواحدة مقارنة مع موديل العام الحالى».

كانت مجموعة «جى بى غبور أوتو» أعلنت – الأسبوع الماضى – عن تقديم طرازات «هيونداى توسان» موديل 2022 – عبر 5 فئات – بأسعار تبدأ من 455 إلى 610 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «هيونداى توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداى» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» استحوذت «هيونداى توسان» على حصة سوقية قدرها %18 بعد تمكنت من بيع 4744 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 26 ألفًا و277 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

يذكر أن العلامة الكورية «هيونداى» تصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب بإجمالى 2545 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وبلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة من «هيونداى توسان» نحو 1272 مركبة بمختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضى.