«غبور أوتو» بصدد تسليم أول دفعة من «شيري تيجو 7 برو» للموزعين

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- عن بدء تسليم أول دفعة من طرازات «شيري تيجو 7 برو» الجديدة التى تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» داخل السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أحد الموزعين المعتمدين للعلامة الصينية «شيري»، إنه من المرتقب بدء تسليم أول حصة من طرازات «تيجو 7 برو» الجديدة -ذات النسخة المستوردة – من جانب وكيلها المحلي خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف الموزع أن الطراز الجديد يأتى ضمن الخطة التسويقية التي يقوم بها الوكيل المحلي لـ«شيري» داخل السوق المحلية؛ والتى تتضمن التوسع في تقديم الطرازات التى تتناسب مع كافة متطلبات المستهلكين، قائلًا: “من المتوقع أن تعلن – جي بي غبور أوتو – عن أسعار ومواصفات طرازها الجديد من “تيجو 7 برو” عقب تسليم الحصص المقررة لشبكة الموزعين لديها خلال أسبوعين على أقصى تقدير”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم طرح الطراز الجديد من «تيجو 7 برو» في نمو مبيعات العلامة الصينية «شيري»، فضلًا عن زيادة حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن غالبية الوكلاء والمنتجين المحليين يقبلون حاليًا على التوسع في تقديم الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الفئات والشرائح السعرية بما يمكنها من زيادة إجمالى مبيعاتها وتحقيق خططها المستهدفة لها في السوق المحلية.

يعرض طراز «تيجو 7 برو» – على الساحة العالمية- بعدة خيارات من المحركات، حيث من المتوقع أن تقدم السيارة فى السوق المحلية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 156 “حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «شيري» على حصة سوقية قدرها 6.4% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 7 آلاف و 614 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

على الجانب الأخر، تمركزت «شيري» في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب مسجلة نحو 1675 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.