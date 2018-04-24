غبور أوتو: الأسعار لن تنخفض والشركات الأوروبية تعظم أرباحها على حساب موارد الدولة

■ اتجاه لممارسات احتكارية.. والصناعة لن تنافس ما لم يصدر تشريع لحمايتها ■ حوافز قانون الاستثمار ممتازة.. وعلى الحكومة إعلان رغبتها فى شكل ومستقبل السوق ■ المصانع ترفع أسعار حصص وكلاء مصر للحفاظ على المكانة التنافسية ■ %50 من إنتاج هيونداى بأوروبا وتركيا..و1 إلى %1.5 أقصى ربح للوكيل ■ %20 نمواً مرتق

■ اتجاه لممارسات احتكارية.. والصناعة لن تنافس ما لم يصدر تشريع لحمايتها

■ حوافز قانون الاستثمار ممتازة.. وعلى الحكومة إعلان رغبتها فى شكل ومستقبل السوق

■ المصانع ترفع أسعار حصص وكلاء مصر للحفاظ على المكانة التنافسية

■ %50 من إنتاج هيونداى بأوروبا وتركيا..و1 إلى %1.5 أقصى ربح للوكيل

■ %20 نمواً مرتقباً لمبيعات القطاع وتحسن ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى



أحمد نبيل

أكد الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات غبور أوتو العاملة على تجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل، بما فى ذلك النقل الثقيل والنصف نقل ووكلاء هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، أن سوق السيارات تتجه بطبيعتها لاحتكار العلامات الأوروبية بالتزامن مع التحرير الجمركى الكامل على طرازاتها العام المقبل.



قال إن اسعار السيارات لن تنخفض حتى مع انعدام الجمارك موضحاً أن المنتج الأوروبى هو المستفيد الوحيد بفارق الخصم الجمركى البالغ %40 مقارنة بالماركات المستوردة من دول أخرى كالآسيوية والأمريكية.

تابع: «شركات السيارات العالمية والمصانع بأوروبا تتجه لتعظيم أرباحها على حساب موارد الدولة المصرية، دون أن تتراجع أسعار سياراتهم لأسباب تتعلق بالمكانة التنافسية لطرازاتهم مقابل العلامات الأخرى، مشيراً إلى أن المنتج الأوروبى لن يقبل أن تنخفض أسعاره بفارق كبير عن منافسيه من منتجى السيارات فى الدول الأخرى.

أوضح غبور أن تجارب الوكلاء لاستيراد حصصهم من المصانع الأوروبية للاستفادة من الخصم الجمركى السنوى البالغ %4، منذ بدء تطبيق اتفاقية الشراكة أثبتت أن الوكيل لن يحصل على المميزات السعرية التى تدفعه لتعظيم حصته من المبيعات، وتحقيق هوامش أرباح فى ظل الزيادات السعرية، التى تقررها المصانع الأم على حصة الشركات المصرية فقط مقارنة بباقى المستوردين.

وأشار إلى أن هامش الربح الحقيقى للوكيل أو الموزع المحلى يعتمد على الكميات الموردة من الشركات الأم موضحاً أن الحد الأقصى للربحية بين1 إلى %1.5 بعد الضرائب على أقصى تقدير.

أعلن أن «غبور اوتو» تتوافق مع رؤية وإستراتيجيات الدولة، سواء كانت تعتمد على الاستثمار فى صناعة السيارات، ومكوناتها، أو تتحول إلى الاستيراد من الخارج فى ظل المميزات الجمركية، التى تمنحها الاتفاقات مضيفاً أن %50 من موديلات شركة هيونداى الكورية الجنوبية تنتج فى دول أوروبية وتركية.

قال غبور إن صناعة سيارات حقيقية، تستطيع أن تنافس لن يحدث إلا حال توجه الدولة رؤيتها، وسياساتها لإطلاق قانون يعمل على حماية المنتج المحلى لفترة من الاتفاقات الدولية.

تابع: «يجب على الحكومة أن تعلن رغبتها فى شكل ومستقبل السوق المطلوب حتى تتمكن الشركات من اتخاذ خطوات تتوافق مع رؤيتها والاختيار ما بين تصنيع السيارات أو الاستيراد».

ووصف غبور حوافز قانون الاستثمار الجديد بالممتازة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تنقذ صناعه السيارات، وتدفعها لمنافسة المنتجات الأوروبية مع مميزات جمركية تدفع الأخيرة لاحتكار السوق.

أكد أن مبيعات السيارات الركوب الخاصة «الملاكى» شهدت تحسناً ملحوظاً خلال فترة 3 أشهر الأولى متوقعاً أن يستمر أداء السوق فى النمو بنسبة %20 على أقل تقدير لتصل إلى 120 ألف مركبة بنهاية العام الحالى.

وقال إن قطاعات النقل الثقيل والأتوبيسات تشهد نفس معدلات التحسن متوقعاً أن يبدأ السوق فى استعادة أرقامه الطبيعية خلال الأعوام المقبلة.

أرجع غبور أسباب نمو السوق إلى طلبات الشراء المؤجلة منذ صدمة ارتفاع أسعار السيارات العام الماضى، لا سيما بعد قناعة المستهلكين بالمستوى السعرى الجديدة وأنها لن تنخفض.