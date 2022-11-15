غانم: 34.2 مليار جنيه إجمالي محفظة القروض في بنك التعمير والإسكان بنهاية سبتمبر

قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن محفظة القروض والودائع شهدت نموًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، فقد بلغ إجمالي القروض 34.282 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27.3% حيث حققت قروض الشركات نمواً قدره 33.6 %، كما حققت قروض التجزئة نمواً قدره %23.2 بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأشار في بيان إلى أن إجمالي الودائع بلغت 87.245 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 38.7 %، حيث بلغت نسبة النمو في ودائع الشركات 47.4%، وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو بلغت 23%، كما حقق البنك نمواً قدره 34.2% في إجمالي الأصول بالمقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأوضح أن هذا النمو يأتي بفضل نجاح بنك التعمير والإسكان في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما انعكس إيجابيا على النتائج التي حققها البنك.

واعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 26.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأرباح 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها 22.2% على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.