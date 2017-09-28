غانم: تعافى الاقتصاد العالمى ظهر فى إيرادات قناة السويس

سيد فؤاد ومعتز محمودقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، إن تعافى الاقتصاد العالمى، وانعكاسه على نشاط التجارة العالمية بدأت بوادره تظهر فى الإيرادات المتنامية لهيئة قناة السويس.وأضاف غانم، خلال كلمته فى احتفالية اليوم البحرى العالمى، التى تقام بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع ا

سيد فؤاد ومعتز محمود

قال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، إن تعافى الاقتصاد العالمى، وانعكاسه على نشاط التجارة العالمية بدأت بوادره تظهر فى الإيرادات المتنامية لهيئة قناة السويس.

وأضاف غانم، خلال كلمته فى احتفالية اليوم البحرى العالمى، التى تقام بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو حتى عام 2020.

وأوضح أن وزير النقل طالب بتطوير منظومة النقل البحرى لمواكبة هذا النمو، عبر إنشاء موانئ بالساحل الجنوبى للبحر الأحمر والساحل الغربى للبحر المتوسط.

وأشار رئيس قطاع النقل البحرى إلى أن الوزارة تسعى لإيفاد بعض العاملين للخارج للوقوف على أخر ماوصلت إليه هذه الدول، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالإنسان كونه المسئول عن تشغيل العناصر الأخرى، ما يبرز أهمية التدريب.