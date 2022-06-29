غانتس يتهم حزب الله بتنفيذ هجوم إلكتروني لتعطيل أنشطة اليونيفيل في لبنان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الأربعاء) حزب الله اللبناني بتنفيذ هجوم إلكتروني لتعطيل أنشطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال غانتس في مؤتمر السايبر في جامعة تل أبيب وسط إسرائيل إن حزب الله اللبناني نفذ عملية إلكترونية لتعطيل أنشطة قوات اليونيفيل في لبنان.

وأضاف غانتس أن الهدف من العملية هو “سرقة مواد حول انتشار قوات اليونيفيل في المنطقة”.

اتهامات موجهة إلى حزب الله اللبناني

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل تعرف الأنظمة السيبرانية لمنافسيها وطرق عملهم، مشيرا إلى أن إسرائيل “تعرف من هم وتضر بهم وبمن أرسلهم، وهم تحت المراقبة الإسرائيلية”.

وأوضح غانتس أنه يمكن مواجهة هجمات السايبر بطرق متنوعة في فضاء السايبر وخارجه.

وتعمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتم تعزيزها في عام 2006 بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في شهر يوليو من العام ذاته.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.