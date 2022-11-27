غانا تطلب من شركات تعدين الذهب بيع 20% للبنك المركزي

طلبت غانا كبرى شركات تعدين الذهب ببيع 20% من المعدن المكرر للبنك المركزي للبلاد ضمن خطة الحكومة لمقايضة السبائك بالوقود، بحسب وكالة بلومبرج.

قال وزير الأراضي والموارد الطبيعية، صمويل جينابور في تعميم منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بنائب الرئيس، محمدو باوميا إن التوجيه يصبح ساري المفعول في الأول من يناير. كما طلبت الحكومة من شركات التعدين الصغيرة بيع الذهب لشركة تسويق المعادن الثمينة المملوكة للدولة.

تحاول غانا وقف تراجع “السيدي” الغاني، بعدما انخفضت العملة 57% منذ بداية العام لتسجل أسوأ أداء بين العملات على مستوى العالم.

باوميا أوضح يوم الخميس أن الحكومة تخطط لاستخدام السبائك في شراء الوقود لخفض الطلب على الدولار.

حسب التعميم، يشتري بنك غانا وذراع التسويق الحكومي للذهب من الشركات العاملة في ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا مثل “نيومونت”، و “أنغلوغولد أشانتي” ، و غولد فيلدز”بالسعر الفوري دون أي خصومات” مقوماً بالسيدي الغاني.

لم تستجب “أنغلوغولد” و”غولد فيلدز” على الفور لطلبات التعليق.