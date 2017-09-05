غانا تحيي آمالها في التأهل للمونديال بخماسية في الكونغو

علي المصري أحيي منتخب غانا، آماله في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، بعدما دك شباك مضيفه الكونغو علي ملعبها "الملعب البلدي دي كينتيلي" وبين جماهيرها، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في افتتاحية الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. وكان ا

علي المصري

أحيي منتخب غانا، آماله في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، بعدما دك شباك مضيفه الكونغو علي ملعبها “الملعب البلدي دي كينتيلي” وبين جماهيرها، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في افتتاحية الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان الثنائي توماس بارتي وريشموند بواكي أبطال خماسية النجوم السوداء، بعدما سجل الأول ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 27 و45 و69، فيما سجل الثاني هدفين في الدقيقتين 23 و85، أما هدف أصحاب الأرض الوحيد فسجله ليود أيات في الدقيقة 44.

بتلك النتيجة، تعود غانا بقوة للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للمحفل العالمي، بعدما رفعت رصيدها للنقطة الخامسة، وخرجت الكونغو رسميا من السباق، بتجمد رصيدها عند نقطة واحدة، فيما يلتقي في الثامنة مساء، مصر “الثانية بستة نقاط” مع أوغندا “المتصدرة بسبعة نقاط”.

