غانا تتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية.. ومنتدى لرجال الأعمال في البلدين قريبًا

سمر السيد التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشي؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير 2018.…

سمر السيد





التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزيرة خارجية غانا شيرلي بوتشي؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير 2018.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أكد، خلال اللقاء مع وزيرة خارجية غانا، أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، والبناء على الزيارة الذي قام بها إلى غانا في أبريل 2017، مشيرًا في هذا الصدد إلى تطلعه لعقد الجولة الثالثة للجنة المشتركة على مستوى القمة.

كما أعرب شكري عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال بناء القدرات للكوادر من غانا عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبها أعربت وزيرة خارجية غانا عن تطلع بلادها لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا، ولا سيما أن الحكومة الغانية تنتهج الآن سياسة إحلال الاستثمارات محل المنح. وقد اتفق الوزيران على إمكانية عقد منتدى لرجال الأعمال لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار في بلديهما.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء تطرّق إلى القضايا الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة التزام دول القارة بالموقف الإفريقي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبها أشارت وزيرة خارجية غانا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربة عن اهتمام غانا بتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر في شتى المجالات. كما أبدت وزيرة خارجية غانا اهتمامها بالتعاون في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.