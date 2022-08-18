غانا.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة قياسية في اجتماع طارئ

رفع البنك المركزي في غانا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22% في اجتماع طارئ لمعالجة تدهور سريع في الاقتصاد وسط تضخم جامح، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي زيادة سعر الفائدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإبقاء على السياسة النقدية بدون تغيير عند 19 % وقول البنك المركزي إنه ينتظر لتقييم سلسلة زيادات قياسية للفائدة.

وكان من المقرر أن يجتمع البنك المركزي في أواخر سبتمبر المقبل، لكنه قال يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى اجتماع طارئ.

وواصلت العملة الغانية انخفاضها الحاد منذ اجتماع السياسة النقدية في يوليو تموز لتهبط أكثر من 6% مقابل الدولار يوم الأربعاء وحده، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة”رفينيتيف ايكون”. ورفع ذلك خسائرها منذ بداية العام إلى حوالي 39%.

من ناحيةأخرى، واصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الارتفاع ليصل إلى 31.7 %في يوليو ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2003 .

وأثارت الأوضاع المتردية مظاهرات في الشوارع للاحتجاج على المصاعب الاقتصادية. وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة أكرا الشهر الماضي للاحتجاج على زيادات في أسعار الوقود وضريبة على المدفوعات الإلكترونية ورسوم أخرى.

وغانا في مراحل مبكرة من مفاوضات بشأن اتفاق للدعم مع صندوق النقد الدولي بعد أن قالت في بادئ الأمر إنها لن تلجأ إلى الصندوق لطلب مساعدة.