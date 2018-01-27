غالي يقترب من مزاملة عبدالشافي في الفتح

علي المصري اقترب حسام غالي قائد نادى النصر من الرحيل عن فريقه السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل أربعة أشهر من انتهاء التعاقد بين الطرفين، واقترب من الانتقال لنادى الفتح، ومزاملة محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والمعار من أهلى جدة. وأبدى غالى رغبته في الع

علي المصري



اقترب حسام غالي قائد نادى النصر من الرحيل عن فريقه السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل أربعة أشهر من انتهاء التعاقد بين الطرفين، واقترب من الانتقال لنادى الفتح، ومزاملة محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والمعار من أهلى جدة.



وأبدى غالى رغبته في العودة إلى النادي الأهلي، لختام مسيرته مع كرة القدم، فى القلعة الحمراء، إلا أن العلاقة المتوترة بين اللاعب وحسام البدري المدير الفنى للأهلى، والتي سبق أن أشار إليها نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب، تحول دون ذلك علي الرغم من موافقة محمود الخطيب رئيس النادي.

وفي حال إتمام الفتح التعاقد مع غالي، سيكون سابع محترف أجنبي بقائمة الفريق، مستغلًا قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة الأجانب، حيث تضم قائمة الفتح، كلًا من البرازيليين ساندرو مانويل وجواو بيدرو، والتونسي عبدالقادر الوسلاتي، و الزامبي سايث ساكالا، بعد التعاقد خلال الميركاتو الشتوي مع عبدالشافي على سبيل الإعارة من أهلي جدة، والمهاجم الجزائري إبراهيم الشنيحي، القادم من الإفريقي التونسي، لمدة موسم ونصف.