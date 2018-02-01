غالي يشارك في مران الأهلي.. وتدريب للمستبعدين من رحلة السعودية

علي المصريشارك حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة في مران الفريق ظهر اليوم بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عقب فسخ تعاقده مع النصر السعودي.وانضم غالي لمران مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة ودية



علي المصري

شارك حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة في مران الفريق ظهر اليوم بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عقب فسخ تعاقده مع النصر السعودي.

وانضم غالي لمران مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة ودية أمام منتخب أندية المحترفين السعودية.

وأدت مجموعة اللاعبين لن يشاركوا في مباراة الأهلي الودية مرانًا قويًا ظهر اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران مشاركة أحمد فتحي ووليد سليمان وجونيور أجايي ومحمد الشناوي وعلي معلول وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود الجزار، باﻹضافة لغالي.

وسيخوض الأهلي مباراة مهمة يوم الأحد القادم أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

فيما خاض مروان محسن وحسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد حمدي مرانا خاصا في الجيم على هامش مران الفريق، حيث أدى الرباعي تدريبات تأهيلية سواء للشفاء من الإصابة أو لتجنب الإجهاد، في ظل غيابهم عن السفر مع الفريق إلى السعودية.

وحصل رامي ربيعة وسعد سمير، لاعبا الفريق، على راحة من التدريبات اليوم الخميس، بقرار من الجهاز الطبي، الذي منح اللاعبين راحة من مران اليوم، حيث يعاني ربيعة من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يشكو سعد سمير من الإصابة في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يطير ربيعة خلال الفترة القادمة إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات.