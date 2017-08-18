غالى مع النصر اليوم فى مواجهة الاتفاق





علي المصري:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فتح باب تسجيل اللاعبين الأجانب، أمام نادي النصر لعناصره الجدد، مؤكداً تقديم إدارة نادي النصر لحوالات الرواتب البنكية للاعبين.

وعانى النصر من تأخيرات في رواتب لاعبيه لعدة أشهر، إضافةً إلى 16 قرارًا من غرفة فض المنازعات، ما منعه من تسجيل لاعبيه الجدد حتى اليوم، وبذلك، أنهت جميع أندية دوري جميل قضاياها المتعلقة بقيد اللاعبين، ما عدا نادي الاتحاد، الممنوع من الفيفا لفترتي تسجيل، بسبب شكاوى لاعبيه السابقين.



وجاء ذلك الإعلان قبل بضع ساعات من مواجهة النصر والاتفاق، التي ستقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري جميل.



وخطف النصر نقاط مواجهته الأولى أمام الفيصلي بالمجمعة بقائمة تخلو من اللاعبين الأجانب باستثناء المدافع البرازيلي برونو أوفيني، وتعاقد النصر مع 5 لاعبين أجانب، هم: المصري حسام غالي والثنائي المغربي سعد لكرو ومحمد فوزير والليبيري وليام جيبور والبرازيلي ليوناردو بيريرا، بالإضافة لأوفيني.

وأعلن البرتغالي ريكاردو جوميز المدير الفني للعالمي، تشكيل الفريق لمواجهة الاتفاق، التي ستقام بعد قليل، ويتواجد حسام غالي علي مقاعد البدلاء، بالإضافة لويليام جيبور، وسعد لكرو وليوناردو بيريرا، فيما يغيب محمد فوزير عن تشكيلة النصر لمواجهة الليلة.