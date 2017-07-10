غالب : الركود يقلص ربحية قِطع غيار السيارات لنحو 5- 10%

زيادة ضريبة القيمة المضافة ترفع الأسعار بـ1%أحمد عوضكشف شلبي غالب، ئائب رئيس شعبة قِطع الغيار بالغرفة التجارية القاهرة، عن تراجع هامش أرباح شركات وتجار قطع غيار السيارات بنسة تتراوح بين 5 و10% خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع ركود المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كان يصل هامش الر

زيادة ضريبة القيمة المضافة ترفع الأسعار بـ1%

أحمد عوض

كشف شلبي غالب، ئائب رئيس شعبة قِطع الغيار بالغرفة التجارية القاهرة، عن تراجع هامش أرباح شركات وتجار قطع غيار السيارات بنسة تتراوح بين 5 و10% خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع ركود المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كان يصل هامش الربح فيها بين 25 و30%.





وأوضح، في تصريحات، لـ”المال”، أن السوق تشهد ركودًا بالمبيعات بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مقارنة بنفس الفترة من 2016؛ لتراجع حجم القوة الشرائية من قِبل المستهلكين بسبب ارتفاع التكلفة.

ورجّح غالب زيادة أسعار قِطع غيار السيارات بنسبة 1% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع رفع ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، قائلًا: “أي زيادات مرتقبة سيتحملها المستهلك”.

وأضاف أن السوق تشهد حالة من الضبابية وعدم الانضباط بزيادة المعروض من قِطع الغيار المقلَّدة والمغشوشة، موضحًا أن الغالبية العظمي من القوة الشرائية تتجه إلى شراء تلك السلع في ظل ارتفاع الأسعار.

وطالب كل الجهات المعنية الممثلة بمصلحة التهرب الجمركي وجهاز حماية المستهلك، بضبط القائمين على استيراد كل السلع المقلدة والمغشوشة.

واستطرد بالحديث عن عدم تأثره بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2%، لتمويل عمليات الاستيراد من قِطع الغيار عبر الاقتراض من قبل القطاع المصرفي بفائدة تمثل 5% فقط، موضحًا أن قطاع شركات الأعمال التي يبلغ إجمالي رأس المال أقل من 50 مليون جنيه، يتمكن من الحصول على القروض بتلك النسب، وفقًا للائحة مبادرة البنك المركزي بتشجيع صغار المستثمرين وشركات قطاع الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أعلن، يوم الخميس الماضي، عن رفع عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصلا إلى 18.75% و19.75% على التوالي, ورفع العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.