غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الإثنين على نحو هامشي في ظل الترقب لصدور بيانات اقتصادية ونتائج أعمال الشركات.
وصدرت اليوم نتائج أعمال شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية لكن المستثمرين سوف يركون في الأغلب على نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى.
مؤشرات الأسهم الأمريكية
ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري صدور نتائج أعمال شركات بارزة مثل مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت وغيرها من الشركات التقنية عن الربع السنوي الأول من عام 2023.
كما ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي كمعيار لقياس أداء التضخم في البلاد.
هذا، ويتوقع المحللون في الأسواق على نحو واسع النطاق أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في الثالث من شهر مايو القادم.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% (نحو 66 نقطة) إلى 33875 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4137 نقطة،
وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.3% (حوالي 35 نقطة) إلى 12037 نقطة.