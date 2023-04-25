غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات يوم الإثنين على نحو ‏هامشي في ظل الترقب لصدور بيانات اقتصادية ونتائج أعمال الشركات.‏

وصدرت اليوم نتائج أعمال شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية لكن المستثمرين ‏سوف يركون في الأغلب على نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري صدور نتائج أعمال شركات بارزة مثل ‏مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت وغيرها من الشركات التقنية عن الربع ‏السنوي الأول من عام 2023.‏

كما ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي ‏الشخصي الأمريكي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي كمعيار لقياس أداء ‏التضخم في البلاد.‏

هذا، ويتوقع المحللون في الأسواق على نحو واسع النطاق أن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في الثالث من شهر مايو ‏القادم.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% (نحو 66 ‏نقطة) ‏إلى 33875 نقطة.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) ‏إلى 4137 نقطة،

‏وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.3% (حوالي 35 نقطة) إلى 12037 نقطة.