غالبية الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة بقيادة مؤشر داكس الألماني

سجلت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء إيجابي بنهاية تداول اليوم الجمعة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.25%، وكان المؤشر الألماني داكس هو الأكثر ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات وبنسبة تصل إلى 0.5%.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني يسجل صعودا بنسبة تصل إلى 0.1% فقط، بما يعادل 11.52 نقطة إلى 7,914.13 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي أرباحا قدرها 0.51%، بما يعادل 38.29 نقطة، إلى 7,577.00 نقطة.

مؤشر MIB الإيطالي يرتفع بنسبة تصل إلى 0.3%.

خالف المؤشر الإسباني إيبكس جميع الأسهم الأوروبية وهبط بحوالي 0.4%.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية أغلقت منخفضة للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما جاءت نتائج الشركات دون المتوقع وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات إثر نتائج فصلية ضعيفة من شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

ولقد انخفض المؤشر “ستوكس 600” لمؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2% مع هبوط سهم شركة نورديك لأشباه الموصلات 17.6% محتلا قاع المؤشر بعدما جاءت مبيعات شركة الرقائق دون المتوقع في الربع الأول.

كما هبط مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات 3.7 بالمئة مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد خلال خمسة أشهر.