غالبية الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الأربعاء بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عدا الداو جونز في ختام تداولات ‏الأربعاء عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

بيانات أسعار المستهلكين

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة وسجل قراءة أقل من المتوقعة خلال ‏أبريل، في إشارة تعزز توقعات المستثمرين بقرب إنهاء دورة رفع أسعار ‏الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع ‏مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي معدل خلال أبريل ‏نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2021.

ويقارن ذلك بشهر مارس الذي بلغ فيه التضخم 5% على أساس سنوي، ‏وخلافًا للتوقعات التي رجحت استقراره عند نفس المستوى، لكن على أساس ‏شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أبريل من 0.1% في ‏مارس.

على جانب آخر، انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة ‏والغذاء المتقلبة – إلى 5.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي من 5.6% ‏في الشهر السابق له، وهو ما جاء متماشيًا مع التوقعات في الأسواق.‏

واعتبارًا من مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات ‏متتالية إلى النطاق 5% و5.25%، لكبح التضخم، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى ‏أعلى مستوى لها منذ ما يقرب 16 عاماً.‏

لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة الأربعاء إلى إمكانية ‏التوقف عن رفع الفائدة قريباً.‏

ومن المنتظر الخميس صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا، والتي ‏تعد أيضا أحد معايير قياس التضخم.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 30 ‏نقطة) ‏إلى 33531 نقطة.

وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 (ما يعادل 18 نقطة) ‏إلى 4137 نقطة.

وصعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 1% (حوالي 127 نقطة) إلى 12306 نقاط.