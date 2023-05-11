غالبية الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الأربعاء بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عدا الداو جونز في ختام تداولات الأربعاء عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
بيانات أسعار المستهلكين
تباطأ التضخم في الولايات المتحدة وسجل قراءة أقل من المتوقعة خلال أبريل، في إشارة تعزز توقعات المستثمرين بقرب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي معدل خلال أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2021.
ويقارن ذلك بشهر مارس الذي بلغ فيه التضخم 5% على أساس سنوي، وخلافًا للتوقعات التي رجحت استقراره عند نفس المستوى، لكن على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أبريل من 0.1% في مارس.
على جانب آخر، انخفض معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة – إلى 5.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي من 5.6% في الشهر السابق له، وهو ما جاء متماشيًا مع التوقعات في الأسواق.
واعتبارًا من مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية إلى النطاق 5% و5.25%، لكبح التضخم، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب 16 عاماً.
لكن في نفس الوقت، ألمح المركزي الأمريكي في بيان الفائدة الأربعاء إلى إمكانية التوقف عن رفع الفائدة قريباً.
ومن المنتظر الخميس صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا، والتي تعد أيضا أحد معايير قياس التضخم.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 30 نقطة) إلى 33531 نقطة.
وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 (ما يعادل 18 نقطة) إلى 4137 نقطة.
وصعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 1% (حوالي 127 نقطة) إلى 12306 نقاط.