غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية قوية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس بدعم من القطاع المالي عقب صدور بيانات اقتصادية قوية أظهرت استمرار التحسن في أداء الاقتصاد الأكبر في العالم.
بيانات اقتصادية قوية
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية بخلاف التوقعات خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت 239 ألف طلب بانخفاض 26 ألفًا عن بيانات الأسبوع السابق المعدلة ومقابل توقعات بارتفاعها عند 265 ألف طلب.
كما سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 2% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 1.4% بعد القراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 1.3%.
هذا، وقد اجتازت جميع البنوك الأمريكية البالغ عددها 23 المدرجة في اختبار تحمل الضغط الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنوياً ويختبر من خلاله سيناريو حدوث ركود حاد مع الاستمرار في إقراض المستهلكين والشركات، وأظهر الاختبار أن متوسط نسبة رأس المال للمقرضين أعلى من العام الماضي عندما راجع البنك المركزي 34 مقرضًا خلال سيناريو أسهل قليلا.
وقفز مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مع صدور البيانات الاقتصادية التي عززت من احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8%(ما يعادل 269 نقطة) إلى 34122 نقطة، وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45%، بما يعادل 19.58 نقطة، إلى 4396. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بـ 0.42 نقطة إلى 13591 نقطة.