غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية قوية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس بدعم من القطاع المالي عقب صدور ‏بيانات اقتصادية قوية أظهرت استمرار التحسن في أداء الاقتصاد الأكبر في العالم.‏

بيانات اقتصادية قوية



وأظهرت بيانات حكومية صدرت الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية بخلاف ‏التوقعات خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت 239 ألف طلب بانخفاض 26 ألفًا ‏عن بيانات الأسبوع السابق المعدلة ومقابل توقعات بارتفاعها عند 265 ألف طلب.‏



كما سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي ‏الأول نموا بنسبة 2% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 1.4% بعد القراءة السابقة التي ‏سجلت نموا بنسبة 1.3%.‏



هذا، وقد اجتازت جميع البنوك الأمريكية البالغ عددها 23 المدرجة في اختبار ‏تحمل الضغط الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي سنوياً ويختبر من خلاله ‏سيناريو حدوث ركود حاد مع الاستمرار في إقراض المستهلكين والشركات، ‏وأظهر الاختبار أن متوسط نسبة رأس المال للمقرضين أعلى من العام الماضي ‏عندما راجع البنك المركزي 34 مقرضًا خلال سيناريو أسهل قليلا.‏



وقفز مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مع صدور البيانات الاقتصادية التي ‏عززت من احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال ‏الفترة المقبلة.‏



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8%(ما يعادل 269 نقطة) إلى ‏‏34122 ‏نقطة، ‏وارتفع مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45%، بما يعادل 19.58 نقطة، إلى 4396. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بـ 0.42 نقطة إلى 13591 نقطة.

