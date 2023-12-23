غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الجمعة مرتفعة وتراجع شركة نايك بنسبة 12%

ارتفعت غالبية الأسهم الأمريكية لتنهي جلسة التداول يوم الجمعة، مسجلة مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مع تراجع سهم شركة نايك بنسبة 12%، بحسب شبكة سي إن بي سي.

تم تحقيق مكاسب الأسبوع بعد صدور قراءة التضخم المفضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار في التباطؤ في نوفمبر وتقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1٪ يوم الجمعة. تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بحوالي 0.2%.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%.

تراجع سهم شركة نايك

أظهرت قراءة جديدة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صباح الجمعة أن الأسعار باستثناء الفئات المتقلبة من المواد الغذائية والطاقة ارتفعت بنسبة 3.2٪ عن العام السابق في نوفمبر، بانخفاض عن المكاسب السنوية المنقحة لشهر أكتوبر بنسبة 3.4٪. وكان المحللون يتوقعون زيادة سنوية بنسبة 3.3%.

وكما أشارت جنيفر شونبيرجر من شركة ياهو فاينانس يوم الجمعة، فمن المحتمل أن تمهد هذه البيانات الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي تحركات الأسهم الفردية، انخفضت أسهم نايك بنسبة 12٪ تقريبًا بعد أن حذرت الشركة من أنها ستخفض الوظائف وتوقعت تعثر المبيعات، وذلك بفضل ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وانخفضت أسهم شركات صناعة الملابس الرياضية الأخرى في أعقاب خفض توقعات الإيرادات.

وفي مكان آخر، تراجعت أسهم تنسنت لتقود عمليات بيع بقيمة 80 مليار دولار في بعض أكبر الأسماء على الإنترنت في الصين.

عادت المخاوف من شن حملة قمع أخرى على التكنولوجيا بعد أن فرضت بكين بشكل غير متوقع قواعد جديدة على الألعاب.