غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الإثنين مرتفعة مع هدوء القلق حول أزمة المصارف

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الإثنين نتيجة ‏هدوء القلق حول أزمة المصارف في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.‏

جاءت مكاسب أصول المخاطرة كالأسهم مدعومة بالأداء القوي لأسهم القطاع ‏المصرفي، حيث ارتفع صندوق “‏SPDR S&P‏” للبنوك الإقليمية بنسبة 3%، ‏وارتفع سهما بنك “فيرست ريبابليك” بنحو 11.8% وبنك “باكويست” بأكثر من ‏‏10%.‏‎

هدوء القلق حول أزمة المصارف

‎كما أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع اليوم، أن بنك “فيرست ‏سيتزينز” وافق على شراء جميع القروض والودائع الخاصة بمصرف “سيليكون ‏فالي” الذي انهار في الآونة الأخيرة.‏

وأفادت وكالة “بلومبرج” أن السلطات الأمريكية تدرس توسيع برنامج الإقراض ‏الطارئ للبنوك، بالتزامن مع موافقة “فيرست سيتيزنز” على شراء معظم أعمال ‏‏”سيليكون فالي بنك”. ‏

وعلى الصعيد الأوروبي، هدأت المخاوف بشأن مصرف “دويتشه بنك” الذي ‏انتعشت أسهمه اليوم، في أعقاب تراجع تكاليف التأمين ضد تخلفه عن سداد ديونه.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% (نحو ‏‏194 ‏نقطة) ‏إلى 32432 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 32564 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏32276 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (حوالي 6 نقاط) ‏إلى ‏‏3977 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4004 نقاط وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3970 نقطة.‏

وانخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.5% (حوالي 55 نقطة) إلى 11768 نقطة، ‏ ‏وسجل أعلى مستوى عند 11903 نقاط وأقل ‏مستوى عند 11739 نقطة.‏