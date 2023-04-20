غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط ترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء في ظل ‏الترقب عن كثب

لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن أول ربع ‏سنوي من هذا العام.‏

وكشفت شركة نتفليكس الثلاثاء عن نتائج أعمال متضاربة شملت تحقيق ‏إيرادات دون التوقعات في الربع السنوي الأول من العام الجاري.‏

كما ستصدر في وقت لاحق الخميس نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية الشهيرة ‏شركة تسلا عن أول ثلاثة أشهر من عام 2023.‏

الحاجة لرفع أسعار الفائدة

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائييل بوستيك بأن البنك المركزي ‏الأمريكي لا يزال في حاجة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ‏مايو المقبل.‏



وأضاف بأنه بعد هذا القرار، ربما يحتاج الفيدرالي للتوقف وتثبيت الفائدة لفترة ما ‏من أجل تقييم سياسته النقدية على الاقتصاد وكذلك معرفة مدى اقترابه من معدل ‏التضخم المستهدف.‏



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين ‏بالمملكة المتحدة سجل 10.1٪ في مارس آذار، انخفاضًا من 10.4٪ في فبراير، مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 9.8%.‏



كما كشفت بيانات عن تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في ‏الأشهر الثلاثة حتى مارس.‏



وربما تبرر هذه البيانات قيام بنك إنجلترا بالاستمرار في تشديد سياسته النقدية ‏ورفع الفائدة في اجتماعاته المقبلة للسيطرة على التضخم.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% (نحو 79 ‏نقطة) ‏إلى 33897 نقطة.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01% (ما يعادل نصف ‏نقطة) إلى 4154 نقطة.



وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.03% (حوالي 4 نقاط) إلى 12157 نقطة.