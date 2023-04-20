غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط ترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء في ظل الترقب عن كثب
لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن أول ربع سنوي من هذا العام.
وكشفت شركة نتفليكس الثلاثاء عن نتائج أعمال متضاربة شملت تحقيق إيرادات دون التوقعات في الربع السنوي الأول من العام الجاري.
كما ستصدر في وقت لاحق الخميس نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية الشهيرة شركة تسلا عن أول ثلاثة أشهر من عام 2023.
الحاجة لرفع أسعار الفائدة
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائييل بوستيك بأن البنك المركزي الأمريكي لا يزال في حاجة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو المقبل.
وأضاف بأنه بعد هذا القرار، ربما يحتاج الفيدرالي للتوقف وتثبيت الفائدة لفترة ما من أجل تقييم سياسته النقدية على الاقتصاد وكذلك معرفة مدى اقترابه من معدل التضخم المستهدف.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة سجل 10.1٪ في مارس آذار، انخفاضًا من 10.4٪ في فبراير، مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 9.8%.
كما كشفت بيانات عن تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وربما تبرر هذه البيانات قيام بنك إنجلترا بالاستمرار في تشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة في اجتماعاته المقبلة للسيطرة على التضخم.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% (نحو 79 نقطة) إلى 33897 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01% (ما يعادل نصف نقطة) إلى 4154 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.03% (حوالي 4 نقاط) إلى 12157 نقطة.