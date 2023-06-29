غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ‏ضغوط على شركات مصنعة للرقائق الإلكترونية فضلا عن متابعة تصريحات ‏رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”.‏



وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر على دراية بالأمر أن ‏الحكومة الفيدرالية تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الرقائق المتطورة ‏المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.‏



تصريحات الاحتياطي الفيدرالي



صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المنتدى الذي ينظمه البنك ‏المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال بأن هناك احتمالية كبيرة بأن تتعرض ‏الولايات المتحدة للركود الاقتصادي لكنه ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً.‏



وأضاف: “نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من السياسة النقدية المتشددة وستكون ‏مدفوعة بسوق العمل” مشيراً إلى أنه كلما طال أمد التضخم المرتفع كلما زادت ‏مخاطر ترسخه حيث يرى أن مرور الوقت ليس في مصلحة الفيدرالي.‏



وفي ختام تعاملات الأربعاء، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.22%(ما يعادل 74.08 نقطة) إلى ‏‏33852 ‏نقطة،

‏واستقر مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً عند 4379 نقطة، ‏فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.27% إلى 13591 نقاط.‏