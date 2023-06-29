غالبية الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على شركات مصنعة للرقائق الإلكترونية فضلا عن متابعة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر على دراية بالأمر أن الحكومة الفيدرالية تدرس فرض قيود جديدة على صادرات الرقائق المتطورة المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
تصريحات الاحتياطي الفيدرالي
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المنتدى الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال بأن هناك احتمالية كبيرة بأن تتعرض الولايات المتحدة للركود الاقتصادي لكنه ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً.
وأضاف: “نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من السياسة النقدية المتشددة وستكون مدفوعة بسوق العمل” مشيراً إلى أنه كلما طال أمد التضخم المرتفع كلما زادت مخاطر ترسخه حيث يرى أن مرور الوقت ليس في مصلحة الفيدرالي.
وفي ختام تعاملات الأربعاء، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.22%(ما يعادل 74.08 نقطة) إلى 33852 نقطة،
واستقر مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً عند 4379 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.27% إلى 13591 نقاط.