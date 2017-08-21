غاز مصر توافق على زيادة رأسمالها بالأسهم المجانية

رجب عزالدين:وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "غاز مصر" على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليونا.وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية ، اليوم الإثنين - أن عمومية الشركة بجلستها المنعقدة أمس الأحد، وافقت على تمويل الزيادة من رصيد الاحتياطى العام وفقا للمركز الم

رجب عزالدين:

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “غاز مصر” على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليونا.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية ، اليوم الإثنين – أن عمومية الشركة بجلستها المنعقدة أمس الأحد، وافقت على تمويل الزيادة من رصيد الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2016 بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 120 مليون جنيه موزعا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

أنشئت شركة “غاز مصر” فى عام 1983 ، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80 % من أسهمها .

وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.