«غاز مصر» توافق على إنشاء مكتب خدمة عملاء بالكويت

غاز مصر تفصح عن موافقتها على تأسيس مكتب خدمة عملاء بدولة خليجية

وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر بجلسته المنعقدة 30 ديسمبر الحالى على إنشاء مكتب خدمة عملاء بدولة الكويت تحت مظلة الوكالة الموقعة مع شركة العليا بلس.

قالت غاز مصر فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن مجلس الإدارة وافق أيضا على الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020 بإيرادات نشاط متوقعة 3.4 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.9 مليار جنيه فى موازنة 2019.

وأعلنت غاز مصر فى وقت سابق عن توقيع عقد أعمال مناقصة نقل غاز إلى حقول شركة شمال البحرية للبترول “نوربيتكو” بقيمة إجمالية 61 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن هذه المناقصة تمت ترسيتها على الشركة فى 12 سبتمبر الماضى، ومدة تنفيذها أربعة أشهر من تاريخ التوقيع.

وأعلنت غاز مصر فى 18 سبتمبر الماضى عن تعاقدها مع شركة فجر الأردنية المصرية لتوصيل خط غاز إلى شركة فوسفات بالمجمع الصناعة بمدينة العقبة بقيمة إجمالية 3.9 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن هذا العقد يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة بالمجمع الصناعي بمدينة العقبة بمدة تنفيذ 12 شهرًا.

ووافقت شركة غاز مصر فى 26 نوفمبر الماضى على تأسيس شركة جديدة لإنتاج مواسير البولى إيثيلين برأسمال قدره 340 مليون جنيه بالشراكة مع شركتين أحدهما سويسرية والأخرى إماراتية .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن مجلس الإدارة وافق على توقيع اتفاق تأسيس شركة إنتاج مواسير بولى إيثيلين مع شركتى “جى أورج فيشر” السويسرية و”كوريس” الإماراتية .

وأضافت الشركة إن رأس المال المقدر للشركة 340 مليون جنيه مقسما على 340 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها ألف جنيه مصر للسهم.

وتبلغ حصة غاز مصر فى هذه الشركة الجديدة 25% من الأسهم، مقابل 74% للشركة السويسرية، ونحو 1% للشركة الإماراتية.

وتعد شركة “George fisher ” السويسرية إحدى كبريات الشركات العالمية فى مجال تصنيع المواسير البلاستيكية ومستلزماتها ، بينما تتخصص شركة “Corys” الإماراتية فى إنتاج أنظمة المواسير البلاستيكية لنقل الغاز والمياه.

غاز مصر تدرس جدوى مساهمتها فى ست شركات أخرى

ويبلغ رأس مال غاز مصر 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون جنيه، بقيمة 10 جنيهات لكل سهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة %80 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، و%20 لمساهمين آخرين (مصريون وأجانب).

وتسهم شركة غاز مصر في 13 شركة بنسب تتراوح بين 1 و%49، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق شركة غاز مصر، بإعادة النظر فى جدوى مساهمتها بست شركات منها.

وتضم الشركات الست المشار إليه، بوتجاسكو، وجاس كول، البالغ استثمارات غاز مصر بها 62 مليون جنيه، وغازتك، وكارجاس، وصيانكو، وتاون جاس، بإجمالى مساهمات استثمارية 92 مليون جنيه.

ولفت نظر الجهاز المركزى للمحاسبات تحقيق غاز مصر أرباح بقيمة 2.7 مليون جنيه فقط من استثماراتها بشركتى بوتجاسكو، وجاس كول فى 2017، ما يعادل %4.4 من إجمالى الاستثمار، بينما لم تجر الشركات الأربع الأخرى أى توزيعات عام 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح 35 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل صافى ربح 25.6 مليون خلال عام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.59 مليار جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات 1.76 مليار جنيه خلال عام 2017.

وقالت مصادر لـ “المال” فى وقت سابق إن غاز مصر تجرى حاليا ما يشبه عملية إحلال وتجديد لاستثماراتها فى عدد من الشركات التى تسهم فيها، ما بين زيادة نسبة ملكية، وتصفية، وتخارج بشكل كلى فى ظل نزاعات قضائية مع شركاء عرب.

وتوقعت المصادر أن تسفر هذه التطورات عن اقتصار مساهمات الشركة على 9 شركات فقط، بنسب تتراوح بين 10 و%41 مقارنة بـ13شركة سابقا.